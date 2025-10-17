https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/trumpin-100-bin-dolarlik-kararina-ticaret-odasindan-dava-vize-ucretleri-ilkesine-aykiri-1100252277.html

Trump'ın 100 bin dolarlık kararına Ticaret odasından dava: 'Vize ücretleri ilkesine aykırı'

Sputnik Türkiye

ABD Ticaret Odası, ABD Başkanı Donald Trump'ın H-1B vize ücretini 100 bin dolara yükseltmesine karşı çıkarak dava açtı. 17.10.2025, Sputnik Türkiye

ABD Ticaret Odası, yüksek vasıflı yabancı işçilerin ABD’de çalışmasına olanak tanıyan H-1B vizesi için başvuru ücretini 100 bin dolara çıkartan Trump yönetimine dava açtı. Washington’daki bölge mahkemesine sunulan davada, bu ücretin yasa dışı olduğu, Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası’nı ihlal ettiği ve yalnızca işlem maliyetine dayalı olması gereken vize ücretleri ilkesine aykırı olduğu belirtildi.ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Neil Bradley, bu ücretin özellikle küçük işletmeler ve start-up'lar için H-1B programını kullanmayı maliyetsel olarak imkansız hale getireceğini, bunun da Amerikan şirketlerinin ihtiyaç duyduğu küresel yeteneklere erişimini engelleyeceğini ifade etti.Karar neydi?Trump, diğer ülkelerden işçi getirmek için başvuruda bulunan şirketlerin her yıl H1-B vizesi için 100 bin dolar ödemesini gerektirecek bir kararname daha imzalamıştı.Yaptığı açıklamada Trump, "Teknoloji CEO'larının çok mutlu olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Will Scharf, "Bu duyurunun amacı, şirketlerin H-1B başvuru sahiplerine sponsor olmak için ödedikleri ücreti 100 bin dolara çıkarmak. Bu, getirdikleri kişilerin gerçekten çok yetenekli olmasını ve Amerikalı işçiler tarafından yerlerinin doldurulamamasını sağlayacak." demişti.Ayrıca Trump aynı gün, ABD'de oturma izni satmak için 'Altın Kart' adı verilen bir program oluşturan bir başkanlık kararnamesi imzalamış, bireysel sponsorlar için ücret 1 milyon dolar, kurumsal sponsorlar için ise 2 milyon dolar olarak belirlenmişti.

