ABD ve Çin geri adım attı: Liman yaptırımları askıya alındı

ABD ve Çin’in, deniz taşımacılığı alanındaki karşılıklı hamlelerini durdurduğu aktarıldı. Washington, Çin’in gemi inşa sektörüne yönelik yürüttüğü soruşturmayı askıya alırken, Pekin’in de misilleme kapsamında başlattığı soruşturmayı ve ABD gemilerine uygulamayı planladığı liman ücretlerini ertelediği bildirildi. İki ülke arasında alınan bu karar, liderler düzeyindeki görüşmeler sonrası ilişkilerde yaşanan yumuşamanın yeni bir işareti olarak yorumlandı.Güney Koreli Şirkete Yönelik Adımlar da Durduruldu Çin’in, daha önce ABD ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Güney Kore merkezli Hanwha Ocean’a yönelik yaptırım hamlelerini de beklemeye aldığı ifade edildi. Şirketin hisselerinin gelişmenin ardından yüzde 2.9’a kadar yükseldiği kaydedildi. Şirketten yapılan açıklamada, “Bu adımın Çin’deki iş ortaklarımızla ilişkileri güçlendirmesi umuluyor” denildiği aktarıldı.Küresel Ticarette Kritik Alan Deniz taşımacılığı, dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 80’ini kapsıyor ve iki ülke arasındaki gerginliğin navlun ücretlerini artırdığı, ticari akışı aksattığı belirtiliyordu. Liman ücretleri ve karşılıklı soruşturmaların, küresel tedarik zincirinde baskı yarattığı ifade edildi. Denizcilik sektöründe danışmanlık yapan Drewry Maritime Services yöneticisi Jayendu Krishna’nın, “Askıya alma sürdüğü sürece küresel taşımacılığı sarsma riski azalacaktır, ancak risk tamamen yok olmuş değil” dediği aktarıldı.
ABD ve Çin’in, deniz taşımacılığı alanındaki karşılıklı hamlelerini durdurduğu aktarıldı. Washington, Çin’in gemi inşa sektörüne yönelik yürüttüğü soruşturmayı askıya alırken, Pekin’in de misilleme kapsamında başlattığı soruşturmayı ve ABD gemilerine uygulamayı planladığı liman ücretlerini ertelediği bildirildi. İki ülke arasında alınan bu karar, liderler düzeyindeki görüşmeler sonrası ilişkilerde yaşanan yumuşamanın yeni bir işareti olarak yorumlandı.

Güney Koreli Şirkete Yönelik Adımlar da Durduruldu

Çin’in, daha önce ABD ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Güney Kore merkezli Hanwha Ocean’a yönelik yaptırım hamlelerini de beklemeye aldığı ifade edildi. Şirketin hisselerinin gelişmenin ardından yüzde 2.9’a kadar yükseldiği kaydedildi. Şirketten yapılan açıklamada, “Bu adımın Çin’deki iş ortaklarımızla ilişkileri güçlendirmesi umuluyor” denildiği aktarıldı.

Küresel Ticarette Kritik Alan

Deniz taşımacılığı, dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 80’ini kapsıyor ve iki ülke arasındaki gerginliğin navlun ücretlerini artırdığı, ticari akışı aksattığı belirtiliyordu. Liman ücretleri ve karşılıklı soruşturmaların, küresel tedarik zincirinde baskı yarattığı ifade edildi. Denizcilik sektöründe danışmanlık yapan Drewry Maritime Services yöneticisi Jayendu Krishna’nın, “Askıya alma sürdüğü sürece küresel taşımacılığı sarsma riski azalacaktır, ancak risk tamamen yok olmuş değil” dediği aktarıldı.
