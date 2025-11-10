https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/abd-ve-cin-geri-adim-atti-liman-yaptirimlari-askiya-alindi-1100860428.html
ABD ve Çin geri adım attı: Liman yaptırımları askıya alındı
ABD ve Çin geri adım attı: Liman yaptırımları askıya alındı
10.11.2025
ABD ve Çin geri adım attı: Liman yaptırımları askıya alındı
ABD ve Çin, karşılıklı liman ücretlerini 1 yıllığına askıya aldı ve denizcilik sektörü soruşturmalarını durdurdu. Liderler zirvesi sonrası gelen bu adımın küresel ticarette rahatlama yarattığı, ancak risklerin tamamen bitmediği bildirildi.
ABD ve Çin’in, deniz taşımacılığı alanındaki karşılıklı hamlelerini durdurduğu aktarıldı. Washington, Çin’in gemi inşa sektörüne yönelik yürüttüğü soruşturmayı askıya alırken, Pekin’in de misilleme kapsamında başlattığı soruşturmayı ve ABD gemilerine uygulamayı planladığı liman ücretlerini ertelediği bildirildi. İki ülke arasında alınan bu karar, liderler düzeyindeki görüşmeler sonrası ilişkilerde yaşanan yumuşamanın yeni bir işareti olarak yorumlandı.
Güney Koreli Şirkete Yönelik Adımlar da Durduruldu
Çin’in, daha önce ABD ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Güney Kore
merkezli Hanwha Ocean
’a yönelik yaptırım hamlelerini de beklemeye aldığı
ifade edildi. Şirketin hisselerinin gelişmenin ardından yüzde 2.9
’a kadar yükseldiği kaydedildi. Şirketten yapılan açıklamada, “Bu adımın Çin’deki iş ortaklarımızla ilişkileri güçlendirmesi umuluyor
” denildiği aktarıldı.
Küresel Ticarette Kritik Alan
Deniz taşımacılığı, dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 80’ini kapsıyor ve iki ülke arasındaki gerginliğin navlun ücretlerini artırdığı, ticari akışı aksattığı belirtiliyordu. Liman ücretleri ve karşılıklı soruşturmaların, küresel tedarik zincirinde baskı yarattığı ifade edildi. Denizcilik sektöründe danışmanlık yapan Drewry Maritime Services yöneticisi Jayendu Krishna’nın, “Askıya alma sürdüğü sürece küresel taşımacılığı sarsma riski azalacaktır, ancak risk tamamen yok olmuş değil” dediği aktarıldı.