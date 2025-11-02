Türkiye
ABD ve Çin, askeri iletişim hattı kurma konusunda anlaştı
ABD ve Çin, askeri iletişim hattı kurma konusunda anlaştı
Washington ve Pekin, olası çatışmaları önlemek için doğrudan askeri iletişim kanalları kurmaya hazırlanıyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, iki ülkenin...
ABD ile Çin, askeri gerilimlerin tırmanmasını önlemek için doğrudan iletişim hattı kurma kararı aldı. Savunma Bakanı Pete Hegseth, bu adımın “herhangi bir krizin tırmanmasını önlemek ve yanlış anlamaları engellemek” için atıldığını söyledi. Hegseth, paylaşımında “İki ülke, barışın ve istikrarın en doğru yol olduğu konusunda hemfikir” dedi.Yeni dönemin konusu: iletişim ve istikrar İki ülke arasındaki askeri yetkililer, hattın nasıl işleyeceğine dair teknik görüşmeleri kısa sürede başlatacak. Bu karar, Trump ile Çin lideri Şi Cinping’in Güney Kore’deki görüşmesinden hemen sonra geldi. Toplantıda iki ülke, ticaret gerilimlerini azaltmak ve ilişkileri istikrara kavuşturmak için tarihi bir ateşkes üzerinde uzlaşmıştı.Diyalogun hedefi: Yanlış anlamaları önlemek Yetkililer, doğrudan iletişim hattının özellikle deniz ve hava devriyelerinde yaşanabilecek kazaları önlemek için kritik olacağını belirtiyor. Bu hamle, Washington ve Pekin arasında uzun süredir eksik olan askeri güven mekanizmalarının yeniden kurulması yönünde bir adım olarak değerlendiriliyor.
Washington ve Pekin, olası çatışmaları önlemek için doğrudan askeri iletişim kanalları kurmaya hazırlanıyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, iki ülkenin 'barış, istikrar ve iyi ilişkilerde' uzlaştığını açıkladı.
ABD ile Çin, askeri gerilimlerin tırmanmasını önlemek için doğrudan iletişim hattı kurma kararı aldı. Savunma Bakanı Pete Hegseth, bu adımın “herhangi bir krizin tırmanmasını önlemek ve yanlış anlamaları engellemek” için atıldığını söyledi. Hegseth, paylaşımında “İki ülke, barışın ve istikrarın en doğru yol olduğu konusunda hemfikir” dedi.

Yeni dönemin konusu: iletişim ve istikrar

İki ülke arasındaki askeri yetkililer, hattın nasıl işleyeceğine dair teknik görüşmeleri kısa sürede başlatacak. Bu karar, Trump ile Çin lideri Şi Cinping’in Güney Kore’deki görüşmesinden hemen sonra geldi. Toplantıda iki ülke, ticaret gerilimlerini azaltmak ve ilişkileri istikrara kavuşturmak için tarihi bir ateşkes üzerinde uzlaşmıştı.

Diyalogun hedefi: Yanlış anlamaları önlemek

Yetkililer, doğrudan iletişim hattının özellikle deniz ve hava devriyelerinde yaşanabilecek kazaları önlemek için kritik olacağını belirtiyor. Bu hamle, Washington ve Pekin arasında uzun süredir eksik olan askeri güven mekanizmalarının yeniden kurulması yönünde bir adım olarak değerlendiriliyor.
