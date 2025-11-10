https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/11-ilde-imarli-arsa-fiyatlarindaki-yillik-artis-enflasyonun-uzerinde-gerceklesti-1100861361.html

11 ilde imarlı arsa fiyatlarındaki yıllık artış, enflasyonun üzerinde gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından geçen hafta açıklanan verilere göre yıllık enflasyon ekim ayında yüzde 32,87 olarak gerçekleşti. Böylece önceki ay yüzde 33’ün üzerine çıkan yıllık TÜFE’de yön, yeniden aşağı döndü.Öte yandan tasarruf sahipleri ve yatırımcıların, birikimlerini enflasyona karşı korumak için tercih ettiği enstrümanlardan olan arsa fiyatlarında da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.Sadece 11 şehirde arsa fiyatları enflasyonu yendiTürkiye’de son bir yılda konut imarlı arsa fiyatlarında ortalama artış yüzde 19,94 olarak gerçekleşti. Böylece arsa fiyatlarında yaşanan genel yükseliş enflasyonun altında kaldı.Ancak 11 ilde imarlı arsa fiyatlarındaki yıllık artış, enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Bu şehirlerden arsa alanlar, birikimlerini de enflasyona karşı korumuş oldu.Arsa fiyatlarının en çok arttığı iller hangileri?Türkiye gazetesinin haberine göre Ekim 2025 itibarıyla son 1 yılda arsa fiyatları en çok yükselen, enflasyona karşı da galip gelen 11 şehir ve değer artışları şöyle:1-Diyarbakır: 8.140 ₺/m2 (%66,12)2-Şırnak: 6.147 ₺/m2 (%64,01)3-Rize: 5.386 ₺/m2 (%55,22)4-Ağrı: 1.971 ₺/m2 (%51,62)5-Bitlis: 5.196 ₺/m2 (%51,18)6-Van: 4.650 ₺/m2 (%51,02)7-Ardahan: 3.724 ₺/m2 (%40,42)8-Hakkâri: 3.212 ₺/m2 (%39,71)9-Manisa: 5.960 ₺/m2 (%37,52)10-Trabzon: 6.887 ₺/m2 (%35,01)11-Karaman: 4.446 ₺/m2 (%33,03)3 büyükşehirde durum ne?Bu arada Ankara’da arsa fiyatlarında yıllık artış yüzde 23,01, İstanbul’da yüzde 15,87 ve İzmir’de yüzde 18,37 oldu. Her 3 büyükşehirde de arsa fiyatlarındaki artış, enflasyonun gerisinde kaldı.Öte yandan imarlı arsa fiyatlarının en çok yükseldiği illerin ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yer aldığı da görülüyor. Listenin zirvesinde yer alan Diyarbakır, aynı zamanda değer artışında enflasyonu ikiye katladı. Batı Anadolu’da sadece yüzde 37’nin üzerinde artışla listeye girdi.

