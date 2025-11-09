Türkiye
Zaharova: Rus vatandaşlarına çoklu vize verilmesini kısıtlamak AB için intihardır
Zaharova: Rus vatandaşlarına çoklu vize verilmesini kısıtlamak AB için intihardır
09.11.2025
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ‘TV Tsentr’ kanalına verdiği demeçte Rus vatandaşlarına çoklu Schengen vizesi verilmesinin kısıtlanmasının Avrupa Birliği (AB) için ekonomik ve siyasi açıdan ‘intihar’ anlamına geleceğini söyledi. Zaharova, Avrupa’nın zaten göçmenler ve Ukrayna’ya yardımlar nedeniyle ağır mali yük altında olduğunu vurguladı.Avrupa’nın mevcut ekonomik durumuna dikkat çeken Zaharova, bu kararın kendi kendini yok etme anlamına geldiğini belirterek, “Avrupalı vergi mükellefleri zaten yasa dışı göçmenlerin barınması için büyük harcamalar yapıyor. Buna ek olarak Kiev rejimini desteklemek için de ciddi maliyetler üstleniyorlar. Şimdi de Rusya’dan gelen, yasal belgeleri ve maddi güvenceleri olan turistleri kendilerinden mahrum bırakmak Avrupa’yı intihara götürmektir” dedi.Avrupa Komisyonu, 7 Kasım’da Rus vatandaşlarına çoklu Schengen vizesi verilmesine sınırlama getirildiği kararını duyurmuştu.
Zaharova: Rus vatandaşlarına çoklu vize verilmesini kısıtlamak AB için intihardır

00:41 09.11.2025
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa Komisyonu’nun Rus vatandaşlarına çoklu Schengen vizesi verilmesini sınırlama kararının AB’yi ‘intihara sürüklemek’ anlamına geldiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ‘TV Tsentr’ kanalına verdiği demeçte Rus vatandaşlarına çoklu Schengen vizesi verilmesinin kısıtlanmasının Avrupa Birliği (AB) için ekonomik ve siyasi açıdan ‘intihar’ anlamına geleceğini söyledi. Zaharova, Avrupa’nın zaten göçmenler ve Ukrayna’ya yardımlar nedeniyle ağır mali yük altında olduğunu vurguladı.
Avrupa’nın mevcut ekonomik durumuna dikkat çeken Zaharova, bu kararın kendi kendini yok etme anlamına geldiğini belirterek, “Avrupalı vergi mükellefleri zaten yasa dışı göçmenlerin barınması için büyük harcamalar yapıyor. Buna ek olarak Kiev rejimini desteklemek için de ciddi maliyetler üstleniyorlar. Şimdi de Rusya’dan gelen, yasal belgeleri ve maddi güvenceleri olan turistleri kendilerinden mahrum bırakmak Avrupa’yı intihara götürmektir” dedi.
Avrupa Komisyonu, 7 Kasım’da Rus vatandaşlarına çoklu Schengen vizesi verilmesine sınırlama getirildiği kararını duyurmuştu.
Zaharova, Kallas’ın ‘AB’ye seyahat ayrıcalıktır’ şeklindeki sözlerini ti’ye aldı
7 Kasım, 22:36
