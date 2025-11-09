https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/zaharova-rus-vatandaslarina-coklu-vize-verilmesini-kisitlamak-ab-icin-intihardir-1100838132.html

Zaharova: Rus vatandaşlarına çoklu vize verilmesini kısıtlamak AB için intihardır

Zaharova: Rus vatandaşlarına çoklu vize verilmesini kısıtlamak AB için intihardır

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa Komisyonu’nun Rus vatandaşlarına çoklu Schengen vizesi verilmesini sınırlama kararının AB’yi ‘intihara... 09.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-09T00:41+0300

2025-11-09T00:41+0300

2025-11-09T00:38+0300

dünya

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

avrupa komisyonu

schengen

vize

avrupa birliği

ab

ukrayna

avrupa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098557974_0:0:3037:1708_1920x0_80_0_0_7696bf081102d692faf44a8297bc90cf.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ‘TV Tsentr’ kanalına verdiği demeçte Rus vatandaşlarına çoklu Schengen vizesi verilmesinin kısıtlanmasının Avrupa Birliği (AB) için ekonomik ve siyasi açıdan ‘intihar’ anlamına geleceğini söyledi. Zaharova, Avrupa’nın zaten göçmenler ve Ukrayna’ya yardımlar nedeniyle ağır mali yük altında olduğunu vurguladı.Avrupa’nın mevcut ekonomik durumuna dikkat çeken Zaharova, bu kararın kendi kendini yok etme anlamına geldiğini belirterek, “Avrupalı vergi mükellefleri zaten yasa dışı göçmenlerin barınması için büyük harcamalar yapıyor. Buna ek olarak Kiev rejimini desteklemek için de ciddi maliyetler üstleniyorlar. Şimdi de Rusya’dan gelen, yasal belgeleri ve maddi güvenceleri olan turistleri kendilerinden mahrum bırakmak Avrupa’yı intihara götürmektir” dedi.Avrupa Komisyonu, 7 Kasım’da Rus vatandaşlarına çoklu Schengen vizesi verilmesine sınırlama getirildiği kararını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/zaharova-kallasin-abye-seyahat-ayricaliktir-seklindeki-sozlerini-tiye-aldi-1100830172.html

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, avrupa komisyonu, schengen, vize, avrupa birliği, ab, ukrayna, avrupa, kiev