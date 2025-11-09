https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/zaharova-rus-vatandaslarina-coklu-vize-verilmesini-kisitlamak-ab-icin-intihardir-1100838132.html
Zaharova: Rus vatandaşlarına çoklu vize verilmesini kısıtlamak AB için intihardır
Zaharova: Rus vatandaşlarına çoklu vize verilmesini kısıtlamak AB için intihardır
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa Komisyonu’nun Rus vatandaşlarına çoklu Schengen vizesi verilmesini sınırlama kararının AB’yi ‘intihara... 09.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-09T00:41+0300
2025-11-09T00:41+0300
2025-11-09T00:38+0300
dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
avrupa komisyonu
schengen
vize
avrupa birliği
ab
ukrayna
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098557974_0:0:3037:1708_1920x0_80_0_0_7696bf081102d692faf44a8297bc90cf.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ‘TV Tsentr’ kanalına verdiği demeçte Rus vatandaşlarına çoklu Schengen vizesi verilmesinin kısıtlanmasının Avrupa Birliği (AB) için ekonomik ve siyasi açıdan ‘intihar’ anlamına geleceğini söyledi. Zaharova, Avrupa’nın zaten göçmenler ve Ukrayna’ya yardımlar nedeniyle ağır mali yük altında olduğunu vurguladı.Avrupa’nın mevcut ekonomik durumuna dikkat çeken Zaharova, bu kararın kendi kendini yok etme anlamına geldiğini belirterek, “Avrupalı vergi mükellefleri zaten yasa dışı göçmenlerin barınması için büyük harcamalar yapıyor. Buna ek olarak Kiev rejimini desteklemek için de ciddi maliyetler üstleniyorlar. Şimdi de Rusya’dan gelen, yasal belgeleri ve maddi güvenceleri olan turistleri kendilerinden mahrum bırakmak Avrupa’yı intihara götürmektir” dedi.Avrupa Komisyonu, 7 Kasım’da Rus vatandaşlarına çoklu Schengen vizesi verilmesine sınırlama getirildiği kararını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/zaharova-kallasin-abye-seyahat-ayricaliktir-seklindeki-sozlerini-tiye-aldi-1100830172.html
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098557974_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_1d94e7fa6be4aa89eb30c226ca105aac.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, avrupa komisyonu, schengen, vize, avrupa birliği, ab, ukrayna, avrupa, kiev
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, avrupa komisyonu, schengen, vize, avrupa birliği, ab, ukrayna, avrupa, kiev
Zaharova: Rus vatandaşlarına çoklu vize verilmesini kısıtlamak AB için intihardır
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa Komisyonu’nun Rus vatandaşlarına çoklu Schengen vizesi verilmesini sınırlama kararının AB’yi ‘intihara sürüklemek’ anlamına geldiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ‘TV Tsentr’ kanalına verdiği demeçte Rus vatandaşlarına çoklu Schengen vizesi verilmesinin kısıtlanmasının Avrupa Birliği (AB) için ekonomik ve siyasi açıdan ‘intihar’ anlamına geleceğini söyledi. Zaharova, Avrupa’nın zaten göçmenler ve Ukrayna’ya yardımlar nedeniyle ağır mali yük altında olduğunu vurguladı.
Avrupa’nın mevcut ekonomik durumuna dikkat çeken Zaharova, bu kararın kendi kendini yok etme anlamına geldiğini belirterek, “Avrupalı vergi mükellefleri zaten yasa dışı göçmenlerin barınması için büyük harcamalar yapıyor. Buna ek olarak Kiev rejimini desteklemek için de ciddi maliyetler üstleniyorlar. Şimdi de Rusya’dan gelen, yasal belgeleri ve maddi güvenceleri olan turistleri kendilerinden mahrum bırakmak Avrupa’yı intihara götürmektir” dedi.
Avrupa Komisyonu, 7 Kasım’da Rus vatandaşlarına çoklu Schengen vizesi verilmesine sınırlama getirildiği kararını duyurmuştu.