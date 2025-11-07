https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/zaharova-kallasin-abye-seyahat-ayricaliktir-seklindeki-sozlerini-tiye-aldi-1100830172.html

Zaharova, Kallas’ın ‘AB’ye seyahat ayrıcalıktır’ şeklindeki sözlerini ti’ye aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın “Avrupa’ya seyahat bir ayrıcalıktır, hak değil” şeklindeki sözlerini Telegram hesabından ironik bir dille yorumladı.Zaharova, “O (Kallas), elbette şu anda Avrupa Birliği’nin ayrıcalıklı biçimde besleyip içirdiği milyonlarca yasa dışı göçmeni kastediyor. Kendi paralarıyla vize alıp Eyfel Kulesi’ni görmeye ya da Milano’ya alışverişe giden yasal turistleri değil. Nadir bir zekaya sahip biri, hatta, en nadirinden diyebilirim” ifadelerini kullandı.Kallas, Avrupa Komisyonu’nun Rus vatandaşlarına çoklu Schengen vizesi verilmesini sınırlama kararının ardından yaptığı açıklamada, “Avrupa’ya seyahat bir ayrıcalık, verilmiş bir hak değil” ifadelerini kullanmıştı. Komisyon, kararın Schengen bölgesine üye tüm ülkelerin onayıyla alındığını açıklamıştı.Avrupa Birliği, Eylül 2022’de Rusya ile kolaylaştırılmış vize rejimini tamamen askıya almıştı. Bu karar, vize ücretlerinin artırılmasını ve başvuru değerlendirme sürelerinin uzamasını da beraberinde getirmişti.

