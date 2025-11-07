https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/zaharova-kallasin-abye-seyahat-ayricaliktir-seklindeki-sozlerini-tiye-aldi-1100830172.html
Zaharova, Kallas’ın ‘AB’ye seyahat ayrıcalıktır’ şeklindeki sözlerini ti’ye aldı
Zaharova, Kallas’ın ‘AB’ye seyahat ayrıcalıktır’ şeklindeki sözlerini ti’ye aldı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kallas’ın Rus vatandaşlarına yönelik “Avrupa’ya seyahat bir ayrıcalıktır”... 07.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-07T22:36+0300
2025-11-07T22:36+0300
2025-11-07T22:33+0300
dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
kaja kallas
avrupa birliği
schengen
avrupa
milano
ab
eyfel kulesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090772346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d70c7323d6b2c7d8b4138e9f08b66bb7.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın “Avrupa’ya seyahat bir ayrıcalıktır, hak değil” şeklindeki sözlerini Telegram hesabından ironik bir dille yorumladı.Zaharova, “O (Kallas), elbette şu anda Avrupa Birliği’nin ayrıcalıklı biçimde besleyip içirdiği milyonlarca yasa dışı göçmeni kastediyor. Kendi paralarıyla vize alıp Eyfel Kulesi’ni görmeye ya da Milano’ya alışverişe giden yasal turistleri değil. Nadir bir zekaya sahip biri, hatta, en nadirinden diyebilirim” ifadelerini kullandı.Kallas, Avrupa Komisyonu’nun Rus vatandaşlarına çoklu Schengen vizesi verilmesini sınırlama kararının ardından yaptığı açıklamada, “Avrupa’ya seyahat bir ayrıcalık, verilmiş bir hak değil” ifadelerini kullanmıştı. Komisyon, kararın Schengen bölgesine üye tüm ülkelerin onayıyla alındığını açıklamıştı.Avrupa Birliği, Eylül 2022’de Rusya ile kolaylaştırılmış vize rejimini tamamen askıya almıştı. Bu karar, vize ücretlerinin artırılmasını ve başvuru değerlendirme sürelerinin uzamasını da beraberinde getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/ab-cok-girisli-vizelerin-kimlere-verilecegini-acikladi-1100826771.html
milano
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090772346_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_31257418023f83a5ac2ad99d1506871f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, kaja kallas, avrupa birliği, schengen, avrupa, milano, ab, eyfel kulesi, telegram
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, kaja kallas, avrupa birliği, schengen, avrupa, milano, ab, eyfel kulesi, telegram
Zaharova, Kallas’ın ‘AB’ye seyahat ayrıcalıktır’ şeklindeki sözlerini ti’ye aldı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kallas’ın Rus vatandaşlarına yönelik “Avrupa’ya seyahat bir ayrıcalıktır” şeklindeki sözlerini eleştirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın “Avrupa’ya seyahat bir ayrıcalıktır, hak değil” şeklindeki sözlerini Telegram hesabından ironik bir dille yorumladı.
Zaharova, “O (Kallas), elbette şu anda Avrupa Birliği’nin ayrıcalıklı biçimde besleyip içirdiği milyonlarca yasa dışı göçmeni kastediyor. Kendi paralarıyla vize alıp Eyfel Kulesi’ni görmeye ya da Milano’ya alışverişe giden yasal turistleri değil. Nadir bir zekaya sahip biri, hatta, en nadirinden diyebilirim” ifadelerini kullandı.
Kallas, Avrupa Komisyonu’nun Rus vatandaşlarına çoklu Schengen vizesi verilmesini sınırlama kararının ardından yaptığı açıklamada, “Avrupa’ya seyahat bir ayrıcalık, verilmiş bir hak değil” ifadelerini kullanmıştı. Komisyon, kararın Schengen bölgesine üye tüm ülkelerin onayıyla alındığını açıklamıştı.
Avrupa Birliği, Eylül 2022’de Rusya ile kolaylaştırılmış vize rejimini tamamen askıya almıştı. Bu karar, vize ücretlerinin artırılmasını ve başvuru değerlendirme sürelerinin uzamasını da beraberinde getirmişti.