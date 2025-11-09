Stoltenberg: NATO, Kiev için 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak istemiyor
© JOHN THYSNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
© JOHN THYS
2014-2024 yıllarında NATO şefi olarak görev yürüten Stoltenberg, İttifak'ın Ukrayna için 3. Dünya Savaşı'nı başlatma niyetinde olmadığını belirtti.
Eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiliz basınına verdiği röportajda, Vladimir Zelenskiy'in 3. Dünya Savaşı riski doğuracak adımlar talep ettiğini anlattı.
Zelenskiy'in Şubat 2022'de Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge ilan etme talebini reddettiğini belirten Stoltenberg, zira bunun Rus ve Belarus hava savunma sistemlerinin vurulması anlamına geleceğini ve bu adımın NATO ile doğrudan bir savaşı tetikleyeceğini söyledi.
Stoltenberg, Times gazetesine demecinde, "Havada bir Rus uçağı veya helikopteri varsa, onu düşürmek zorunda kalırız ve o zaman NATO ile Rusya arasında topyekün bir savaşa gireriz. Ama bunu yapmaya istekli değiliz" dedi.
Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın kararının da aynı yönde olduğunu ekleyen Stoltenberg, "Ukrayna için 3. Dünya Savaşı riskine girmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
