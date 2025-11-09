Sıcaklıklar 20 dereceyi geçiyor, iki bölgede yağış bekleniyor
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Kasım hava durumu tahminlerine göre Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinde kalırken bazı illerde sıcaklık 20 dereceyi geçiyor.
MARMARA
Bursa (24°C): Parçalı bulutlu
Çanakkale (21°C): Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İstanbul (21°C): Parçalı bulutlu
Kırklareli (16°C): Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Afyonkarahisar (19°C): Parçalı bulutlu
Denizli (22°C): Parçalı bulutlu
İzmir (24°C): Parçalı bulutlu
Muğla (21°C): Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Adana (30°C): Parçalı ve az bulutlu
Antalya (25°C): Parçalı ve az bulutlu
Hatay (28°C): Parçalı ve az bulutlu
Isparta (21°C): Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara (21°C): Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir (20°C): Parçalı ve az bulutlu
Konya (21°C): Parçalı ve az bulutlu
Nevşehir (21°C): Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu (21°C): Parçalı bulutlu
Düzce (23°C): Parçalı bulutlu
Sinop (20°C): Parçalı bulutlu
Zonguldak (20°C): Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya (22°C): Parçalı ve az bulutlu
Rize (19°C): Parçalı ve az bulutlu
Samsun (19°C): Parçalı bulutlu
Trabzon (19°C): Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Erzurum (17°C): Parçalı ve az bulutlu
Kars (17°C): Parçalı ve az bulutlu
Malatya (21°C): Parçalı ve az bulutlu
Van (16°C): Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır (26°C): Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep (26°C): Parçalı ve az bulutlu
Mardin (25°C): Parçalı ve az bulutlu
Siirt (26°C): Parçalı ve az bulutlu
