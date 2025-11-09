https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/sicakliklar-20-dereceyi-geciyor-iki-bolgede-yagis-bekleniyor-1100838250.html

Sıcaklıklar 20 dereceyi geçiyor, iki bölgede yağış bekleniyor

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale çevreleri ile... 09.11.2025

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Kasım hava durumu tahminlerine göre Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklığı mevsim normallerinde kalırken bazı illerde sıcaklık 20 dereceyi geçiyor.MARMARABursa (24°C): Parçalı bulutluÇanakkale (21°C): Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİstanbul (21°C): Parçalı bulutluKırklareli (16°C): Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıEGEAfyonkarahisar (19°C): Parçalı bulutluDenizli (22°C): Parçalı bulutluİzmir (24°C): Parçalı bulutluMuğla (21°C): Parçalı bulutluAKDENİZAdana (30°C): Parçalı ve az bulutluAntalya (25°C): Parçalı ve az bulutluHatay (28°C): Parçalı ve az bulutluIsparta (21°C): Parçalı bulutluİÇ ANADOLUAnkara (21°C): Parçalı ve az bulutluEskişehir (20°C): Parçalı ve az bulutluKonya (21°C): Parçalı ve az bulutluNevşehir (21°C): Parçalı ve az bulutluBATI KARADENİZBolu (21°C): Parçalı bulutluDüzce (23°C): Parçalı bulutluSinop (20°C): Parçalı bulutluZonguldak (20°C): Parçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya (22°C): Parçalı ve az bulutluRize (19°C): Parçalı ve az bulutluSamsun (19°C): Parçalı bulutluTrabzon (19°C): Parçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUErzurum (17°C): Parçalı ve az bulutluKars (17°C): Parçalı ve az bulutluMalatya (21°C): Parçalı ve az bulutluVan (16°C): Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır (26°C): Parçalı ve az bulutluGaziantep (26°C): Parçalı ve az bulutluMardin (25°C): Parçalı ve az bulutluSiirt (26°C): Parçalı ve az bulutlu

