Sıcaklıklar 20 dereceyi geçiyor, iki bölgede yağış bekleniyor
Sıcaklıklar 20 dereceyi geçiyor, iki bölgede yağış bekleniyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale çevreleri ile... 09.11.2025
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Kasım hava durumu tahminlerine göre Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklığı mevsim normallerinde kalırken bazı illerde sıcaklık 20 dereceyi geçiyor.MARMARABursa (24°C): Parçalı bulutluÇanakkale (21°C): Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİstanbul (21°C): Parçalı bulutluKırklareli (16°C): Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıEGEAfyonkarahisar (19°C): Parçalı bulutluDenizli (22°C): Parçalı bulutluİzmir (24°C): Parçalı bulutluMuğla (21°C): Parçalı bulutluAKDENİZAdana (30°C): Parçalı ve az bulutluAntalya (25°C): Parçalı ve az bulutluHatay (28°C): Parçalı ve az bulutluIsparta (21°C): Parçalı bulutluİÇ ANADOLUAnkara (21°C): Parçalı ve az bulutluEskişehir (20°C): Parçalı ve az bulutluKonya (21°C): Parçalı ve az bulutluNevşehir (21°C): Parçalı ve az bulutluBATI KARADENİZBolu (21°C): Parçalı bulutluDüzce (23°C): Parçalı bulutluSinop (20°C): Parçalı bulutluZonguldak (20°C): Parçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya (22°C): Parçalı ve az bulutluRize (19°C): Parçalı ve az bulutluSamsun (19°C): Parçalı bulutluTrabzon (19°C): Parçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUErzurum (17°C): Parçalı ve az bulutluKars (17°C): Parçalı ve az bulutluMalatya (21°C): Parçalı ve az bulutluVan (16°C): Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır (26°C): Parçalı ve az bulutluGaziantep (26°C): Parçalı ve az bulutluMardin (25°C): Parçalı ve az bulutluSiirt (26°C): Parçalı ve az bulutlu
09:13 09.11.2025
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Kasım hava durumu tahminlerine göre Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinde kalırken bazı illerde sıcaklık 20 dereceyi geçiyor.

MARMARA

Bursa (24°C): Parçalı bulutlu
Çanakkale (21°C): Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İstanbul (21°C): Parçalı bulutlu
Kırklareli (16°C): Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Afyonkarahisar (19°C): Parçalı bulutlu
Denizli (22°C): Parçalı bulutlu
İzmir (24°C): Parçalı bulutlu
Muğla (21°C): Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Adana (30°C): Parçalı ve az bulutlu
Antalya (25°C): Parçalı ve az bulutlu
Hatay (28°C): Parçalı ve az bulutlu
Isparta (21°C): Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara (21°C): Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir (20°C): Parçalı ve az bulutlu
Konya (21°C): Parçalı ve az bulutlu
Nevşehir (21°C): Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu (21°C): Parçalı bulutlu
Düzce (23°C): Parçalı bulutlu
Sinop (20°C): Parçalı bulutlu
Zonguldak (20°C): Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya (22°C): Parçalı ve az bulutlu
Rize (19°C): Parçalı ve az bulutlu
Samsun (19°C): Parçalı bulutlu
Trabzon (19°C): Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Erzurum (17°C): Parçalı ve az bulutlu
Kars (17°C): Parçalı ve az bulutlu
Malatya (21°C): Parçalı ve az bulutlu
Van (16°C): Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır (26°C): Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep (26°C): Parçalı ve az bulutlu
Mardin (25°C): Parçalı ve az bulutlu
Siirt (26°C): Parçalı ve az bulutlu
