Rusya'ya komşu NATO ülkesinden iddialı açıklama: 'İHA alanında süper gücüz'
Rusya'ya komşu NATO ülkesinden iddialı açıklama: 'İHA alanında süper gücüz'
Rusya'ya karşı mücadele sürecinde Ukrayna'ya her türlü desteği sağlayan ülkelerden Letonya, İHA alanında kendisini süper güç ilan etti.
Rusya'yla ortak sınıra sahip NATO ülkelerinden Letonya'da Savunma Bakanı Andris Spruds, İHA alanında süper güç olduklarını savundu.Letonya'da Baltıklar'ın en büyük İHA operatörü eğitim merkezinin açılması sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Spruds, "Letonya, İHA alanında süper güç olduğunu kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.Spruds, Letonya'da fikir aşamasından geliştirme aşamasına, üretimden test aşamasına ve operatör eğitimine kadar tam bir İHA ekosistemi döngüsü yaratıldığını kaydetti.Bakan, söz konusu tesisin ülkenin savunma kabiliyetini güçlendirmesine ve askeri alanda ileri teknolojiler sunmasına olanak sağlayacağını sözlerine ekledi.Letonya, 2024 yazından bu yana Ukrayna'ya İHA tedarik ediyor. İlk partide 500 İHA teslim edilmişti.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının uzlaşmayı engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve 'ateşle oynamak' olduğunu vurguluyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını açıklamıştı. Kremlin de, Batı'nın Ukrayna'yı silahla donatmasının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz bir etki yarattığını belirtmişti.
Rusya'yla ortak sınıra sahip NATO ülkelerinden Letonya'da Savunma Bakanı Andris Spruds, İHA alanında süper güç olduklarını savundu.

Letonya'da Baltıklar'ın en büyük İHA operatörü eğitim merkezinin açılması sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Spruds, "Letonya, İHA alanında süper güç olduğunu kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

Spruds, Letonya'da fikir aşamasından geliştirme aşamasına, üretimden test aşamasına ve operatör eğitimine kadar tam bir İHA ekosistemi döngüsü yaratıldığını kaydetti.

Bakan, söz konusu tesisin ülkenin savunma kabiliyetini güçlendirmesine ve askeri alanda ileri teknolojiler sunmasına olanak sağlayacağını sözlerine ekledi.

Letonya, 2024 yazından bu yana Ukrayna'ya İHA tedarik ediyor. İlk partide 500 İHA teslim edilmişti.

Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının uzlaşmayı engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve 'ateşle oynamak' olduğunu vurguluyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını açıklamıştı.

Kremlin de, Batı'nın Ukrayna'yı silahla donatmasının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz bir etki yarattığını belirtmişti.
