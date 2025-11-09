https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/rus-ordusu-zaporojye-bolgesinde-bir-yerlesimi-ele-gecirdi-1100843704.html

Rus ordusu, Zaporojye Bölgesi'nde bir yerleşimi ele geçirdi

Rus ordusu, Zaporojye Bölgesi'nde bir yerleşimi ele geçirdi

Özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, çatışma bölgesindeki yerleşimleri Ukraynalı militanlardan temizlemeyi sürdürüyor. 09.11.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Zaporojye Bölgesi'nin Rıbnoye yerleşiminde kontrolü sağladığını duyurdu.Bakanlık, son 24 saat içinde Ukrayna'ya ait enerji tesislerinin, savunma sanayi işletmelerinin ve Ukrayna ordusu lehine kullanılan ulaşım altyapısının hedef alındığını bildirdi.Bakanlığın açıklamasına göre son bir gün içindeki çatışmalarda 1330 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna ordusuna ait 1 Neptün uzun menzilli güdümlü füzesini, 7 HIMARS roketini, 18 tank ve zırhlı aracı, 80 askeri aracı ve 247 İHA'yı imha etti.

