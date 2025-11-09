https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/rus-ordusu-zaporojye-bolgesinde-bir-yerlesimi-ele-gecirdi-1100843704.html
Rus ordusu, Zaporojye Bölgesi'nde bir yerleşimi ele geçirdi
Rus ordusu, Zaporojye Bölgesi'nde bir yerleşimi ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, çatışma bölgesindeki yerleşimleri Ukraynalı militanlardan temizlemeyi sürdürüyor. 09.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-09T13:04+0300
2025-11-09T13:04+0300
2025-11-09T13:04+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
zaporojye bölgesi
rusya silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rus ordusu
rusya ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/17/1083059085_0:0:3294:1853_1920x0_80_0_0_51f4775ee0a11dacc072b4452e7cd7f5.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Zaporojye Bölgesi'nin Rıbnoye yerleşiminde kontrolü sağladığını duyurdu.Bakanlık, son 24 saat içinde Ukrayna'ya ait enerji tesislerinin, savunma sanayi işletmelerinin ve Ukrayna ordusu lehine kullanılan ulaşım altyapısının hedef alındığını bildirdi.Bakanlığın açıklamasına göre son bir gün içindeki çatışmalarda 1330 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna ordusuna ait 1 Neptün uzun menzilli güdümlü füzesini, 7 HIMARS roketini, 18 tank ve zırhlı aracı, 80 askeri aracı ve 247 İHA'yı imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/lavrov-rusya-abd-diyalogu-istedigimiz-kadar-hizli-ilerlemiyor-1100841459.html
ukrayna
zaporojye bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/17/1083059085_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_884ded37a60ed3b68a61a28d3ce3d9be.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukrayna, zaporojye bölgesi, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rus ordusu, rusya ordusu
ukrayna, zaporojye bölgesi, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rus ordusu, rusya ordusu
Rus ordusu, Zaporojye Bölgesi'nde bir yerleşimi ele geçirdi
Özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, çatışma bölgesindeki yerleşimleri Ukraynalı militanlardan temizlemeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Zaporojye Bölgesi'nin Rıbnoye yerleşiminde kontrolü sağladığını duyurdu.
Bakanlık, son 24 saat içinde Ukrayna'ya ait enerji tesislerinin, savunma sanayi işletmelerinin ve Ukrayna ordusu lehine kullanılan ulaşım altyapısının hedef alındığını bildirdi.
Bakanlığın açıklamasına göre son bir gün içindeki çatışmalarda 1330 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.
Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna ordusuna ait 1 Neptün uzun menzilli güdümlü füzesini, 7 HIMARS roketini, 18 tank ve zırhlı aracı, 80 askeri aracı ve 247 İHA'yı imha etti.