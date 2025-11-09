https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/lavrov-rusya-abd-diyalogu-istedigimiz-kadar-hizli-ilerlemiyor-1100841459.html

Lavrov: Rusya-ABD diyaloğu istediğimiz kadar hızlı ilerlemiyor

Lavrov: Rusya-ABD diyaloğu istediğimiz kadar hızlı ilerlemiyor

Biden'ın bıraktığı enkazın kaldırılmasının daha uzun zaman alacağını kaydeden Lavrov, Moskova ile Washington arasındaki diyaloğun istedikleri kadar hızlı... 09.11.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki tarafı ilgilendiren konularda Rusya-ABD diyaloğunun sürdüğünü ancak istendiği kadar hızlı olmadığını belirtti. Sputnik'e demeç veren Lavrov, "Rus-Amerikan ilişkilerinde pek çok sıkıntı var, bunlar önceki ABD yönetiminden miras kaldı. Enkazın kaldırılması uzun zaman alacak. Yeni yönetimin gelişiyle birlikte diyaloğu yeniden başlatma isteğini hissettik. Bu gerçekleşiyor, ancak istediğimiz kadar hızlı değil" dedi.Rusya ile ABD heyetleri arasında ilkbaharda iki tur istişare yapıldığını ve bu görüşmeler sırasında diplomatik misyonların durumunun iyileştirilmesine yönelik bir dizi anlaşmaya varıldığını hatırlatan Lavrov, "Bizim açımızdan, bu diyalog kapsamında diplomatik misyon meselelerinin ötesine geçmenin önemli olduğuna inanıyoruz. Ayrıca, doğrudan hava seferlerinin başlaması ve (eski ABD Başkanı) Barack Obama tarafından Aralık 2016'da, Donald Trump'ın ilk yemin töreninden üç hafta önce yasadışı yollarla el konulan Rus diplomatik tesiserinin iadesi gibi konuları da ele almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.'Ukrayna krizi, temel nedenleri ortadan kaldırılmadan çözülemez'Lavrov, Ukrayna krizinin, temel nedenleri ortadan kaldırılmadan ve Rusya'nın çıkarları gözetilmeden sona ermesinin imkansız olduğunu söyledi.Kırım'ın aidiyeti konusunun Rus tarafı için çoktan kapandığının altını çizen Lavrov, Mart 2014'te yapılan referandumda halkın kendi geleceğini tayin etme hakkını kullanarak Rusya'yla birleşmek istediğini ortaya koyduğunu vurguladı.'Dondurulmuş Rus varlıklarına el koymanın yasal bir yolu yok'Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, dondurulmuş Rus varlıklarıyla ilgili açıklamasında, "Avrupa Komisyonu'nun BM Şartı'nı, egemenliğin ve merkez bankası varlıklarının dokunulmazlığı ilkeleri de dahil diğer uluslararası hukuk normlarını bu kadar alaycı bir şekilde yorumlaması artık şaşırtıcı değil" dedi.Bu tür eylemleri 'aldatma ve hırsızlık' olarak niteleyen Lavrov, Avrupalılarda sömürgecilerin ve korsanların eski içgüdülerinin uyandığının görüldüğünü söyledi.Dışişleri Bakanı, Avrupa'ya "Ne kadar süslemeye çalışırlarsa çalışsınlar, Rusya'nın parasına el koymanın yasal bir yolu yok" mesajını gönderdi.'ABD'yi Putin'in START teklifi konusunda ikna etmeye çalışmayacağız'Lavrov'un öne çıkan diğer açıklamaları:

