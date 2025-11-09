Kremlin'den Beyaz Saray'a: Nükleer deneme yasağını delmeyi planlamıyoruz, ancak yanıt veririz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın nükleer deneme yapma planı olmadığını, ancak başka bir devletin bu tür eylemde bulunması durumunda Moskova'nın pariteyi koruyacağını belirtti.



ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer silah denemelerinin 'eşit zeminde' başlatılması yönündeki emrini yorumlayan Peskov, "Rusya nükleer deneme yapmama taahhüdünü bozmayacak. Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın nükleer denemeleri yasaklama yükümlülüğüne bağlı olduğunu ve bunu yapmayacaklarını defalarca dile getirdi" ifadelerini kullandı.



Putin'in bu tür testler için hazırlık talimatı vermediğini, bunların yapılması için 'mantıklı, iyi düşünülmüş bir karar' gerektiğini belirten Peskov, başka bir ülkenin bu tür testler yapması durumunda Rusya'nın pariteyi koruyacağı ve yanıt vereceği uyarısında bulundu.



ABD Başkanı Trump geçen hafta diğer ülkelerin nükleer programlarındaki gelişmelere dikkat çekerek Washington’un da testleri ‘eşit koşullarda’ yürütmesi gerektiğini söylemişti.



Bunu müteakiben ABD, çarşamba günü Minuteman III ICBM sisteminin planlı bir denemesini gerçekleştirmişti. Ancak söz konusu denemenin, Minuteman III sisteminin yarım asrı aşan görev süresi kapsamında yapılan rutin doğruluk ve hazırlık kontrolleri çerçevesinde gerçekleştirildiği bildirilmişti.