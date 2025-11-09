Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/kremlinden-beyaz-saraya-nukleer-deneme-yasagini-delmeyi-planlamiyoruz-ancak-yanit-veririz-1100847600.html
Kremlin'den Beyaz Saray'a: Nükleer deneme yasağını delmeyi planlamıyoruz, ancak yanıt veririz
Kremlin'den Beyaz Saray'a: Nükleer deneme yasağını delmeyi planlamıyoruz, ancak yanıt veririz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump'ın nükleer deneme talimatına değinen Peskov, Washington'a 'paritenin korunacağına' dair uyarı mesajı gönderdi. 09.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-09T16:39+0300
2025-11-09T16:39+0300
dünya
haberler
abd
donald trump
vladimir putin
rusya
washington
moskova
dmitriy peskov
kremlin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/09/1100846814_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_e9c51a2e1b110595d1196f2e68ef39da.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın nükleer deneme yapma planı olmadığını, ancak başka bir devletin bu tür eylemde bulunması durumunda Moskova'nın pariteyi koruyacağını belirtti.ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer silah denemelerinin 'eşit zeminde' başlatılması yönündeki emrini yorumlayan Peskov, "Rusya nükleer deneme yapmama taahhüdünü bozmayacak. Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın nükleer denemeleri yasaklama yükümlülüğüne bağlı olduğunu ve bunu yapmayacaklarını defalarca dile getirdi" ifadelerini kullandı.Putin'in bu tür testler için hazırlık talimatı vermediğini, bunların yapılması için 'mantıklı, iyi düşünülmüş bir karar' gerektiğini belirten Peskov, başka bir ülkenin bu tür testler yapması durumunda Rusya'nın pariteyi koruyacağı ve yanıt vereceği uyarısında bulundu.ABD Başkanı Trump geçen hafta diğer ülkelerin nükleer programlarındaki gelişmelere dikkat çekerek Washington’un da testleri ‘eşit koşullarda’ yürütmesi gerektiğini söylemişti.Bunu müteakiben ABD, çarşamba günü Minuteman III ICBM sisteminin planlı bir denemesini gerçekleştirmişti. Ancak söz konusu denemenin, Minuteman III sisteminin yarım asrı aşan görev süresi kapsamında yapılan rutin doğruluk ve hazırlık kontrolleri çerçevesinde gerçekleştirildiği bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/alman-basini-ukrayna-ordusunda-yeni-firar-rekoru-kirildi-1100846053.html
rusya
washington
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/09/1100846814_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_299584fc78c7dc99a1ccfbc060198fae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, abd, donald trump, vladimir putin, rusya, washington, moskova, dmitriy peskov, kremlin, beyaz saray
haberler, abd, donald trump, vladimir putin, rusya, washington, moskova, dmitriy peskov, kremlin, beyaz saray

Kremlin'den Beyaz Saray'a: Nükleer deneme yasağını delmeyi planlamıyoruz, ancak yanıt veririz

16:39 09.11.2025
© Sputnik / Ilya PitalevQuang cảnh Điện Kremlin
Quang cảnh Điện Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2025
© Sputnik / Ilya Pitalev
Abone ol
ABD Başkanı Trump'ın nükleer deneme talimatına değinen Peskov, Washington'a 'paritenin korunacağına' dair uyarı mesajı gönderdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın nükleer deneme yapma planı olmadığını, ancak başka bir devletin bu tür eylemde bulunması durumunda Moskova'nın pariteyi koruyacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer silah denemelerinin 'eşit zeminde' başlatılması yönündeki emrini yorumlayan Peskov, "Rusya nükleer deneme yapmama taahhüdünü bozmayacak. Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın nükleer denemeleri yasaklama yükümlülüğüne bağlı olduğunu ve bunu yapmayacaklarını defalarca dile getirdi" ifadelerini kullandı.

Putin'in bu tür testler için hazırlık talimatı vermediğini, bunların yapılması için 'mantıklı, iyi düşünülmüş bir karar' gerektiğini belirten Peskov, başka bir ülkenin bu tür testler yapması durumunda Rusya'nın pariteyi koruyacağı ve yanıt vereceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Trump geçen hafta diğer ülkelerin nükleer programlarındaki gelişmelere dikkat çekerek Washington’un da testleri ‘eşit koşullarda’ yürütmesi gerektiğini söylemişti.

Bunu müteakiben ABD, çarşamba günü Minuteman III ICBM sisteminin planlı bir denemesini gerçekleştirmişti. Ancak söz konusu denemenin, Minuteman III sisteminin yarım asrı aşan görev süresi kapsamında yapılan rutin doğruluk ve hazırlık kontrolleri çerçevesinde gerçekleştirildiği bildirilmişti.
Ukraynalı askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2025
UKRAYNA KRİZİ
Alman basını: Ukrayna ordusunda yeni firar rekoru kırıldı
15:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала