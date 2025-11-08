https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakanligindan-kocaelideki-fabrika-yanginina-iliskin-aciklama-7-personel-1100837465.html
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Kocaeli'deki fabrika yangınına ilişkin açıklama: '7 personel açığa alındı'
"Söz konusu olayla ilgili olarak Bakanlığımız tarafından iki başmüfettiş ve bir müfettiş görevlendirilmiş olup süreç tüm yönleriyle titizlikle takip edilmektedir" ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen fabrika yangınını araştırmak üzere iki başmüfettiş ile bir müfettiş görevlendirdiklerini, olayla ilgili 7 personelin açığa alındığını bildirdi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yangında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet ve yaralı vatandaşlara acil şifa dilendi.
"Söz konusu olayla ilgili olarak Bakanlığımız tarafından iki başmüfettiş ve bir müfettiş görevlendirilmiş olup süreç tüm yönleriyle titizlikle takip edilmektedir" ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
Ayrıca olayla ilgili olarak SGK ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeli hakkında soruşturma başlatılmış olup soruşturmanın selameti açısından SGK Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personel açığa alınmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sürecin her aşaması dikkatle takip edilmekte ve gerekli tüm adımlar atılmaktadır.