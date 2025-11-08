https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakanligindan-kocaelideki-fabrika-yanginina-iliskin-aciklama-7-personel-1100837465.html

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Kocaeli'deki fabrika yangınına ilişkin açıklama: '7 personel açığa alındı'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen fabrika yangınını araştırmak üzere iki başmüfettiş ile bir müfettiş... 08.11.2025, Sputnik Türkiye

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yangında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet ve yaralı vatandaşlara acil şifa dilendi."Söz konusu olayla ilgili olarak Bakanlığımız tarafından iki başmüfettiş ve bir müfettiş görevlendirilmiş olup süreç tüm yönleriyle titizlikle takip edilmektedir" ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

