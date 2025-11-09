https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/alperen-sengunun-25-sayisina-ragmen-rocketsin-5-maclik-galibiyet-serisi-sona-erdi-1100844115.html
Alperen Şengün'ün 25 sayısına rağmen Rockets'ın 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi
Alperen Şengün'ün 25 sayısına rağmen Rockets'ın 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi
Sputnik Türkiye
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün 25 sayıyla oynadığı maçta Houston Rockets, deplasmanda San Antonio Spurs'e 121-110 yenildi. 09.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-09T13:37+0300
2025-11-09T13:37+0300
2025-11-09T13:54+0300
spor
alperen şengün
kevin durant
nba
houston rockets
san antonio spurs
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/09/1100845164_0:87:1024:663_1920x0_80_0_0_65dadf0622ec0fb4314ddb3fa1bb2bac.jpg
NBA liginde Frost Bank Center'da oynanan karşılaşmada Spurs, Rockets'ı 11 sayı farkla mağlup etti.Rockets'ın 5 maçlık galibiyet serisinin sona erdiği müsabakada 35 dakika süre alan Alperen Şengün, 25 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistle oynadı.Kevin Durant 24, Reed Sheppard 16 ve Amen Thompson ise 14 sayı kaydetti.Spurs'te Stephon Castle 14 sayı ve 13 asistle "double-double" yaparken Harrison Barnes 24 sayıyla oynadı.Julian Champagnie ve Victor Wembanyama ise 22'şer sayıyla maçı tamamladı.Rockets, bu sonuçla 8. karşılaşmasında 3. yenilgisini yaşadı. Spurs ise 8. maçında 6. galibiyetine ulaştı.Giannis Antetokounmpo, Bucks'ı 41 sayıyla galibiyete taşıdıFiserv Forum'da oynanan maçta Milwaukee Bucks, Chicago Bulls'u 126-110 mağlup etti.Bucks'ta Antetokounmpo, 41 sayı, 15 ribaunt ve 9 asistle "double-double" yaptı.Myles Turner 23, Ryan Rollins 20 ve Kyle Kuzma ise 11 sayıyla maçı tamamladı.Bulls'ta Josh Giddey, 16 sayı ve 14 asistle "double-double" yaparken Matas Buzelis, 20 sayı ve 8 ribaunt kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/tffde-45-istifa-bahis-oynadiklarini-kabul-ettiler-iddiasi-1100826146.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/09/1100845164_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_f29e05e3bf802ed4ccd3895d3ea3f5f2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
alperen şengün, kevin durant, nba, houston rockets, san antonio spurs
alperen şengün, kevin durant, nba, houston rockets, san antonio spurs
Alperen Şengün'ün 25 sayısına rağmen Rockets'ın 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi
13:37 09.11.2025 (güncellendi: 13:54 09.11.2025)
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün 25 sayıyla oynadığı maçta Houston Rockets, deplasmanda San Antonio Spurs'e 121-110 yenildi.
NBA liginde Frost Bank Center'da oynanan karşılaşmada Spurs, Rockets'ı 11 sayı farkla mağlup etti.
Rockets'ın 5 maçlık galibiyet serisinin sona erdiği müsabakada 35 dakika süre alan Alperen Şengün, 25 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistle oynadı.
Kevin Durant 24, Reed Sheppard 16 ve Amen Thompson ise 14 sayı kaydetti.
Spurs'te Stephon Castle 14 sayı ve 13 asistle "double-double" yaparken Harrison Barnes 24 sayıyla oynadı.
Julian Champagnie ve Victor Wembanyama ise 22'şer sayıyla maçı tamamladı.
Rockets, bu sonuçla 8. karşılaşmasında 3. yenilgisini yaşadı. Spurs ise 8. maçında 6. galibiyetine ulaştı.
Giannis Antetokounmpo, Bucks'ı 41 sayıyla galibiyete taşıdı
Fiserv Forum'da oynanan maçta Milwaukee Bucks, Chicago Bulls'u 126-110 mağlup etti.
Bucks'ta Antetokounmpo, 41 sayı, 15 ribaunt ve 9 asistle "double-double" yaptı.
Myles Turner 23, Ryan Rollins 20 ve Kyle Kuzma ise 11 sayıyla maçı tamamladı.
Bulls'ta Josh Giddey, 16 sayı ve 14 asistle "double-double" yaparken Matas Buzelis, 20 sayı ve 8 ribaunt kaydetti.