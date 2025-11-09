https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/japonya-aciklarinda-68-buyuklugunde-deprem-tsunami-uyarisi-verildi-1100842137.html

Japonya açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi

Japonya açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi

Sputnik Türkiye

Japonya'nın Iwate eyaleti açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 09.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-09T11:50+0300

2025-11-09T11:50+0300

2025-11-09T11:50+0300

son depremler

japonya

abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)

japonya meteoroloji ajansı

deprem

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671611_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_30f4bd94a3e9f80b4b5d7cae2b55ee94.png

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Yamada bölgesinin 126 kilometre doğusu olduğunu açıkladı.6,8 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldi.İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı olmadı.Öte yandan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise depremin ardından Iwate eyaleti için tsunami uyarısı verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/prof-dr-ovgun-ahmet-ercan-sindirgi-tasinmali-1100711220.html

japonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

japonya, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), japonya meteoroloji ajansı, deprem