Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/japonya-aciklarinda-68-buyuklugunde-deprem-tsunami-uyarisi-verildi-1100842137.html
Japonya açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi
Japonya açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi
Sputnik Türkiye
Japonya'nın Iwate eyaleti açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 09.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-09T11:50+0300
2025-11-09T11:50+0300
son depremler
japonya
abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
japonya meteoroloji ajansı
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671611_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_30f4bd94a3e9f80b4b5d7cae2b55ee94.png
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Yamada bölgesinin 126 kilometre doğusu olduğunu açıkladı.6,8 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldi.İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı olmadı.Öte yandan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise depremin ardından Iwate eyaleti için tsunami uyarısı verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/prof-dr-ovgun-ahmet-ercan-sindirgi-tasinmali-1100711220.html
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671611_0:30:2650:2018_1920x0_80_0_0_8c42be51cc90ac8642418a56fc86c0ac.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
japonya, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), japonya meteoroloji ajansı, deprem
japonya, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), japonya meteoroloji ajansı, deprem

Japonya açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi

11:50 09.11.2025
© Fotoğrafdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Japonya'nın Iwate eyaleti açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Yamada bölgesinin 126 kilometre doğusu olduğunu açıkladı.
6,8 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldi.
İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı olmadı.
Öte yandan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise depremin ardından Iwate eyaleti için tsunami uyarısı verdi.
Prof. Dr. Ahmet Ercan: Simav’da depremlerin yıkım eşik değeri M6,3’dür - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2025
SON DEPREMLER
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Sındırgı taşınmalı
4 Kasım, 07:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала