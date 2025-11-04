Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Sındırgı taşınmalı!
© İHAProf. Dr. Ahmet Ercan: Simav’da depremlerin yıkım eşik değeri M6,3’dür
© İHA
Abone ol
Balıkesir Sındırgı'da sarsıntılar devam ediyor. Dün akşam 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan yaptığı açıklamada "Sındırgı, bugünkü eski bataklık alanından taşınıp, GD’daki Düvertepe’ye taşınmalı" dedi.
Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Son günlerde peş peşe yaşanan sarsıntılar sonrasında deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medyadan açıklama yaptı.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Sındırgı'da dün yaşanan 4.9'luk deprem sonrası şu açıklamayı yaptı:
"UYARIYORUM! SINDIRGI, bugünki eski bataklık alanından taşınıp, GD’daki Düvertepe’ye taşınmalı.
Sındırgı’da yerin deprem sarsımını büyütmesi 3-4 kat, Düvertepe’de 1-1,3.
Ayrıca, Aşırı çalkalanma( rezonans) da yok.
Yıkımsız, ölümsüz depremleri karşılamak olası. Artık “kara yazgı” inancını bırakalım. Yol göstericimiz sürekli bilim olsun."