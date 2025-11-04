Türkiye
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Sındırgı taşınmalı!
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Sındırgı taşınmalı!
Balıkesir Sındırgı'da sarsıntılar devam ediyor. Dün akşam 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan yaptığı açıklamada...
Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Son günlerde peş peşe yaşanan sarsıntılar sonrasında deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medyadan açıklama yaptı.Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Sındırgı'da dün yaşanan 4.9'luk deprem sonrası şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/sener-usumezsoydan-sindirgi-depremleri-ile-ilgili-aciklama-ayni-sekilde-bir-6lik-deprem-olabilir-1100708978.html
Prof. Dr. Ahmet Ercan: Simav'da depremlerin yıkım eşik değeri M6,3'dür
Balıkesir Sındırgı'da sarsıntılar devam ediyor. Dün akşam 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan yaptığı açıklamada "Sındırgı, bugünkü eski bataklık alanından taşınıp, GD'daki Düvertepe'ye taşınmalı" dedi.
Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Son günlerde peş peşe yaşanan sarsıntılar sonrasında deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medyadan açıklama yaptı.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Sındırgı'da dün yaşanan 4.9'luk deprem sonrası şu açıklamayı yaptı:

"UYARIYORUM! SINDIRGI, bugünki eski bataklık alanından taşınıp, GD'daki Düvertepe'ye taşınmalı.

Sındırgı'da yerin deprem sarsımını büyütmesi 3-4 kat, Düvertepe'de 1-1,3.

Ayrıca, Aşırı çalkalanma( rezonans) da yok.

Yıkımsız, ölümsüz depremleri karşılamak olası. Artık "kara yazgı" inancını bırakalım. Yol göstericimiz sürekli bilim olsun."

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2025
Şener Üşümezsoy'dan Sındırgı depremleri ile İlgili açıklama: 'Aynı şekilde bir 6'lık deprem olabilir'
