İrlanda’dan UEFA’ya İsrail hamlesi: Futboldan men başvurusu yapıldı
İrlanda’dan UEFA’ya İsrail hamlesi: Futboldan men başvurusu yapıldı
13:15 09.11.2025 (güncellendi: 13:39 09.11.2025)
İrlanda Futbol Federasyonu’nun, İsrail’in UEFA ve FIFA kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle futboldan men edilmesi için resmi süreç başlattığı aktarıldı. Karar, federasyon oylamasından 74 oyla geçti.
İrlanda Futbol Federasyonu’nda (FAI) yapılan toplantıda, İsrail’in hem milli takım hem kulüp düzeyinde Avrupa futbolundan men edilmesi için UEFA’ya başvuru sunulması 74 oyla onaylandı. 7 üyenin teklife karşı çıktığı, 2 üyenin ise çekimser kaldığı belirtildi.
Federasyondan yapılan açıklamada, İsrail’in farklı maddeleri ihlal ettiği öne sürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria’da, Filistin Futbol Federasyonu’nun onayı olmadan kulüp faaliyetleri yürütmek, UEFA ve FIFA’nın temel statülerine aykırı hareket etmek, ırkçılıkla mücadele konusunda yeterli adım atmamak gibi maddeleri ilerin ihlal edildiğini ileri süren İrlanda, bu gerekçelerin, başvurunun temel dayanak noktası olduğunu ifade etti.
Sadece İrlanda değil, başka ülkelerden de benzer adımlar geldiği kaydedildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, daha önce FIFA ve UEFA’ya mektup göndererek İsrail’in sportif yaptırımlara tabi tutulmasını talep ettiği hatırlatıldı. Norveç’in ise İsrail’le oynadığı maçın tüm gelirini Gazze’ye bağışladığı belirtildi.
Birleşmiş Milletler raporlarının ardından UEFA’ya yönelik baskının arttığı, konunun İcra Kurulu’nda görüşülmesinin planlandığı ancak sürecin ertelendiği bildirildi. İrlanda’dan gelen bu hamlenin ise dosyayı yeniden gündeme taşıdığı ve süreci hızlandırabileceği konuşuluyor.