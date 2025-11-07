https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/cocuk-urunlerinde-gida-boyasi-alarmi-bes-urunden-birinde-tehlike-tespit-edildi-1100815959.html

Çocuk ürünlerinde gıda boyası alarmı: Beş üründen birinde tehlike tespit edildi

Çocuk ürünlerinde gıda boyası alarmı: Beş üründen birinde tehlike tespit edildi

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre paketli gıdaların beşte birinde yapay gıda boyası bulunuyor. Özellikle çocuklara yönelik ürünlerde hem boya hem de şeker... 07.11.2025, Sputnik Türkiye

ABD’de yaklaşık 40 bin gıda ürünü üzerinde yapılan incelemede, her 5 üründen birinde yapay gıda boyası olduğu tespit edildiği bildirildi. Bu boyaların özellikle çocuklara pazarlanan ürünlerde yoğunlaştığı ve çoğunlukla yüksek şekerle birlikte kullanıldığı belirtildi.En çok çocuk ürünlerinde var Araştırmayı aktaran uzmanlara göre en riskli kategoriler olarak şekerlemeler, enerji ve spor içecekleri, mısır gevrekleri, hazır atıştırmalıklar, kek, bisküvi, paketli tatlılar bulunuyor. Bu gruptaki ürünlerin yüzde 28’inde yapay boya bulunduğu, diğer gıda kategorilerinde ise bu oranın yüzde 11’de kaldığı aktarıldı. Dikkat çeken bir diğer bulgu ise, boyalı ürünlerde şeker oranının yaklaşık 2.5 kat daha fazla olduğuydu.“Çocuklara çekici görünmesi için ekleniyor” The George Institute araştırmacılarından Dr. Elizabeth Dunford’ın “40 yıldır sağlık riskleri biliniyor ama bu boyalar özellikle çocuklara yönelik ürünlerde hala yaygın. Parlak renkler ve yüksek şeker birlikte kullanılarak satış cazibesi artırılıyor” sözleri öne çıktı. Araştırmacılar, bu iki bileşenin davranış problemleri, dikkat dağınıklığı ve hiperaktiviteyle ilişkilendirildiğini aktardı.

