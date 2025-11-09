https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/bati-medyasi-abd-kapanma-nedeniyle-nato-muttefiklerine-silah-teslimatlarini-askiya-aldi-1100848162.html
Batı medyası: ABD, 'kapanma' nedeniyle NATO müttefiklerine silah teslimatlarını askıya aldı
ABD’de hükümetin kapanması (shutdown) nedeniyle NATO müttefiklerine Amerikan silah teslimatlarının askıya alındığı bildirildi. 09.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-09T18:33+0300
2025-11-09T18:33+0300
2025-11-09T18:33+0300
ABD merkezli Axios portalının haberine göre, hükümetin kapanması nedeniyle ABD, NATO müttefiklerine yaklaşık 5 milyar dolar tutarında silah tedarikini geçici olarak askıya aldı.Haberde, “İttifak müttefiklerini desteklemeye yönelik 5 milyar doları aşkın Amerikan silah sevkiyatı, hükümet çalışmalarının duraksaması nedeniyle ertelendi. İhracatın nihai varış noktası belirsiz, ancak NATO müttefiklerine yapılan sevkiyatlar genelde Ukrayna'ya yardım için yönlendiriliyor” ifadelerine yer verildi.ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan adı açıklanmayan bir yetkili, siteye yaptığı açıklamada duraklamanın AMRAAM füzeleri, Aegis sistemleri ve HIMARS çok namlulu roketatar sistemleri gibi silahların Polonya, Danimarka ve Hırvatistan'a transferini etkilediğini ifade etti.ABD’de yeni mali yıl 1 Ekim’de başlamıştı. Ancak Kongre bütçeyi onaylayamadığı için hükümetin çalışmaları durmuştu. Bu durum federal yetkililerin çalışmalarını askıya almasına neden olmuş ve çalışanların yüzde 40'ı kadarını, yani 800.000'den fazla kişiyi etkilemişti. ABD Başkanı Donald Trump, bütçenin kabul edilememesinin nedenini Demokratların tutumu olduğunu dile getirmişti.Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi halinde haftalık 15 milyar dolarlık GSYİH kaybına ve işten çıkarmalara yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.
