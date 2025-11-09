https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/bati-basini-ingiltere-yaptirimlar-altinda-rusyadan-havacilik-urunlerinin-alimlarini-sorusturuyor-1100849445.html

Batı basını: İngiltere, yaptırımlar altında Rusya'dan havacılık ürünlerinin alımlarını soruşturuyor

Batı basını: İngiltere, yaptırımlar altında Rusya'dan havacılık ürünlerinin alımlarını soruşturuyor

İngiliz yetkililerin, Rusya’ya yönelik yaptırımlar devam ederken bu ülkeden satın alınan havacılık ürünleri ile ilgili soruşturma başlattığı bildirildi. 09.11.2025, Sputnik Türkiye

İngiltere’de yayınlanan The Observer gazetesinin haberine göre İngiliz tarafı, 2005’in Ocak-Haziran döneminde Rusya'dan 80 milyon sterlin (105 milyon dolar) değerinde ürün ithal etti, bu tutarın neredeyse yarısı karşılığında ise havacılık ürünleri satın alındı.Bununla birlikte İngiliz yetkililer, söz konusu ürünlerin kim tarafından satın alındığını ve yaptırımlar yürürlükteyken bu anlaşmaya izin verilip verilmediğini belirleyemedi.Gazeteye konuşan İngiliz hükümetinden bir kaynak, “Yaptırımlara uyulmaması ağır mali cezalar ve hatta cezai kovuşturma gerektirebilen bir suçtur. İngiliz şirketlerin yaptırımlara uymadığına dair haberleri çok ciddiye alıyoruz” açıklamasında bulundu.Daha önce Rus yetkililer, Batı'nın yaptırım uygulama yönündeki politikasının bumerang etkisi yarattığını açıklamıştı.

