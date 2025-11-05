https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/ukraynalilar-ingiltere-tarafindan-saglanan-askeri-yardim-malzemelerini-satiyor-1100756099.html
Ukraynalıların, İngiltere tarafından sağlanan askeri yardım malzemelerini sattığı ortaya çıktı
ukrayna, i̇ngiltere, askeri yardım, malzeme, askeri ekipman, satış, i̇ngiliz ordusu, avrupa
14:14 05.11.2025 (güncellendi: 15:10 05.11.2025)
Ukraynalıların, kamuflaj ağları da dahil olmak üzere İngiliz askeri yardım malzemelerini ilanla satışa sunduğu ortaya çıktı.
Sputnik’in sosyal medya verilerini analiz ederek ortaya çıkardığı bilgiye göre Ukraynalılar giysi, uyku tulumu ve hatta kamuflaj ağları da dahil olmak üzere İngiltere tarafından tedarik edilen askeri ekipmanları ilan vererek satışa sunuyor.
Ukrayna’nın bir ilan sitesinde İngiliz askeri teçhizatını satın almak mümkün. ‘Giyim’ kategorisinde pantolon ve gömlekten oluşan su geçirmez takım elbise 4.500 Grivna (yaklaşık 4.500 TL) fiyatla satışa sunuluyor. İlanlardan birinde, satışa sunulan ürünün ‘İngiliz Ordusu personelini donatmak için kullanıldığı’ vurgulanıyor. Ayrıca, 1.350 Grivna (yaklaşık 1.350 TL) fiyatla yangına dayanıklı ceket ve 1.550 Grivna (yaklaşık 1.550 TL) fiyatla askeri yelek de satışta.
Ayrıca, -20 santigrat dereceye kadar dayanıklı İngiliz askeri uyku tulumu, ek yatak ile birlikte satışa sunuluyor.
Sitede ayrıca dizlik, deri tabanlı eldiven ve bandana satılıyor. Satıcıya göre bu bandana, ‘Ortadoğu'daki çatışmalar için özel olarak tasarlanmış’ ve ihtiyaca göre serinletmek için boyna bağlanabiliyor veya şiddetli kanamayı durdurmak için turnike olarak kullanılabiliyor.
İlan sitesinde aynı zamanda, satıcının ‘İngiliz Ordusuna aittir’ ve ‘orijinal’ notlarıyla tanımladığı kamuflaj ağı da 7.500 Grivna (yaklaşık 7.500 TL) karşılığında satılıyor.