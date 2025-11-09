https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/bakan-tunctan-kocaelindeki-kozmetik-fabrikasi-yanginiyla-ilgili-aciklama-1100848270.html
Bakan Tunç'tan Kocaeli'deki kozmetik fabrikası yangınıyla ilgili açıklama
Bakan Tunç'tan Kocaeli'deki kozmetik fabrikası yangınıyla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili şu ana kadar 11 şüpheli gözaltına alındığını açıkladı 09.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-09T18:27+0300
2025-11-09T18:27+0300
2025-11-09T18:55+0300
türki̇ye
yılmaz tunç
kozmetik
yangın
kocaeli
dilovası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/04/1099908958_0:415:2730:1951_1920x0_80_0_0_831cdb0476c25baff9efe093755dce47.jpg
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 kişinin yaşamını yitirdiği kozmetik fabrikası yangınıyla ilgili gözaltına alınanların sayısının 11' yükseldiğini duyurdu.Bakan Tunç sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede iş yeri yangınıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.Bakan Tunç, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/filipinlerde-felaket-kalmaegi-tayfununda-can-kaybi-224e-yukseldi-1100847762.html
türki̇ye
kocaeli
dilovası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/04/1099908958_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_574d56d86b5d5c2dfd11c9cd3d55efeb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yılmaz tunç, kozmetik, yangın, kocaeli, dilovası
yılmaz tunç, kozmetik, yangın, kocaeli, dilovası
Bakan Tunç'tan Kocaeli'deki kozmetik fabrikası yangınıyla ilgili açıklama
18:27 09.11.2025 (güncellendi: 18:55 09.11.2025)
Adalet Bakanı Tunç, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili şu ana kadar 11 şüpheli gözaltına alındığını açıkladı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 kişinin yaşamını yitirdiği kozmetik fabrikası yangınıyla ilgili gözaltına alınanların sayısının 11' yükseldiğini duyurdu.
Bakan Tunç sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede iş yeri yangınıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.
Bakan Tunç, şunları kaydetti:
"Kocaeli ilimizin Dilovası ilçesinde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği iş yeri yangınıyla ilgili olarak, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 11 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yangının çıkış nedeni ve sorumlu kişilerin tespitine yönelik olarak, makine mühendisi, elektrik mühendisi, kimyager ve iş sağlığı uzmanından oluşan bilirkişi heyeti çalışmalarını sürdürmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."