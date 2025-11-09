https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/bakan-ersoy-selanikte-ataturk-evinin-acilisini-yapti-1100850446.html

Bakan Ersoy, Selanik'te Atatürk Evi'nin açılışını yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Selanik'te restorasyonu tamamlanan Atatürk Evi'nin açılışını gerçekleştirdi. Atatürk'ün yalnızca bir devlet adamı değil... 09.11.2025

Selanik'te Atatürk Evi'nin açılış törenini yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu anlamlı günde bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle andığını ifade etti.Atatürk’ün yalnızca bir devlet adamı değil, milletin gönlünde derin iz bırakmış bir önder olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, yapılan çalışmaların ona duyulan vefanın ve aziz hatırasına gösterilen saygının bir ifadesi olduğunu söyledi.Ersoy, Atatürk’e vefa göstermenin cumhuriyete, değerlerine ve geleceğe sahip çıkmak anlamına geldiğini ifade ederek, "Bir milletin geçmişiyle kurduğu ilişki, aynı zamanda geleceğini de belirler" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" anlayışıyla millet iradesine, bağımsızlığa, hürriyete, demokrasiye ve cumhuriyete sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Ersoy, Atatürk’ün doğduğu evin yalnızca bir yapı değil, Cumhuriyete giden yürüyüşün ilk adımlarının atıldığı yer olduğunu söyledi.Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak geçmişe, kültüre ve tarihe olan bağlılıkla Atatürk’ün hatırasını yaşatmaya devam ettiklerini vurguladı.Bakan Ersoy, evin 19. yüzyılın sonlarında inşa edildiğini, Mustafa Kemal’in 1881’de burada doğduğunu ve babası Ali Rıza Efendi’nin de aynı evde vefat ettiğini hatırlattı.Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak 2022’de restorasyon ve teşhir-tanzim çalışmaları için kapsamlı bir planlama yaptıklarını, 19 Aralık 2024’te başlayan süreci yakından takip ettiklerini söyledi.Yapılan işlemlerle ilgiliyse Ersoy şu bilgileri paylaştı:Bakan Ersoy, yenilenen yapının "Atatürk ve Ailesi Temalı Oda, Zübeyde Hanım’ın Odası, Etnografik Sergi, Evin Tarihçesi Alanı ve Kütüphane"den oluştuğunu belirtti.'Temel hedef, evin müze haline getirildiği 1953 yılındaki orijinal haline dönüştürülmesiydi'Ersoy, projenin bodrum katında evin tarihçesinin, orta katta etnografik bilgilerin, üst katta ise Atatürk’ün Selanik yıllarının anlatıldığını kaydederek, "Restorasyonda temel hedef, evin müze haline getirildiği 1953 yılındaki orijinal haline dönüştürülmesiydi" dedi.Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Zübeyde Hanım’ın Türkiye’ye gelirken yanında getirdiği eşyaların bir kısmının yeniden eve döndüğünü, Atatürk’ün bebeklik eşyaları, Zübeyde Hanım’ın şahsi eşyaları ve Ali Rıza Efendi’nin tespihlerinin evin atmosferine anlam kattığını ifade etti.Atatürk’e ait az bilinen fotoğraflar, 1878 tarihli Osmanlı belgeleri, 1925 tarihli Yunanca mülkiyet belgesi, Rahmi Pehlivanlı’nın Atatürk Evi tablosu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın ziyaretine ait görüntülerin de müzede yer aldığını belirten Ersoy, bu materyallerin yapının tarihsel bütünlüğünü tamamladığını söyledi.Bakan Ersoy, Selanik Atatürk Evi’nin Türk kültürel mirasının dünyanın her yerinde korunmasına verdiklerin önemin en iyi örneklerinden biri olduğunu ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2003’te Selanik’i ziyaret eden ilk Türk başbakanı olduğunu belirten Ersoy, Erdoğan’ın "Bu ev Türkiye ile Yunanistan arasındaki barışın sembolü olsun" sözünü anımsatarak, "Biz de bugün aynı mesajı en güçlü şekilde yineliyoruz" şeklinde konuştu.

