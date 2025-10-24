Çakar lamba yakarak polis merkezine geldi: Araçta tertibat olduğundan haberinin bulunmadığını söyledi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/cakar-lamba-yakarak-polis-merkezine-geldi-aracta-tertibatin-oldugundan-haberi-olmadigini-soyledi-1100434663.html

Kütahya'da usulsüz çakar lamba kullanan aracın sürücüsüne ve sahibine toplamda 276 bin 344 lira ceza uygulandı.R.T. minibüsün çakar lambalarını yakarak Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi'ne geldi. Durumdan şüphelenen polis minibüsün önünde takılı çakar lambaların usulsüz olduğu belirledi.Ehliyetsiz olduğu da tespit edilen R.T. ve araç sahibine, yetkisiz çakar kullanmaktan 138 bin 172'şer lira, sürücü belgesiz araç kullanmaktan da 18 bin 678'şer lira idari para cezası uygulandı.R.T, 2 ay önce satın aldığı araçta çakar tertibatı bulunduğundan haberinin olmadığını iddia etti. Söz konusu araç 30 gün trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.

