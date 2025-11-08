https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/von-der-leyen-rusyaya-karsi-gizli-bir-plan-hazirladi-1100831768.html

'Von der Leyen Rusya'ya karşı gizli bir plan hazırladı'

'Von der Leyen Rusya'ya karşı gizli bir plan hazırladı'

08.11.2025

The Guardian’ın ilgili taslak belgelere dayandırdığı haberinde, Avrupa Birliği’nin, Rusya, Çin ve diğer ülkelerden geldiği öne sürülen dezenformasyon faaliyetlerine karşı koymak amacıyla özel bir merkez kurmaya hazırlandığı bilgisi aktarıldı.Sızdırılan belgelere dayanan haberde, AB'nin, Rusya ve diğer otoriter rejimlerin dezenformasyonuyla mücadele etmek için 'Demokratik Dayanıklılık Merkezi' adıyla yeni bir yapı oluşturmayı planladığı ifade edildi. Girişimin mimarının Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen olduğu ve söz konusu belgenin 12 Kasım’da yayımlanmasının beklendiği kaydedildi.Henüz kamuoyuna açıklanmamış bilgilere göre, Avrupa en büyük tehdit olarak Rusya’nın Avrupa’daki nüfuz mücadelesine yönelik olduğu iddia edilen 'hibrit saldırılarını' görüyor. Tehdit listesinde ayrıca Çin de yer alıyor. AB’nin diplomatik servisine göre, Pekin’in politik çıkarlarıyla uyumlu içerikler dünya çapında yayılıyor.Planlanan merkeze üyelik, AB üyesi ülkeler ve birliğe katılmak isteyen devletler için gönüllü olacak. Ayrıca İngiltere'nin'de 'benzer görüşe sahip ortak' statüsüyle katılımının mümkün olabileceği belirtiliyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası İlişkiler Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, yurt dışında Rusya’ya karşı bilgi savaşı yürütmeyi amaçlayan yeni 'uluslararası örgütler' ve sözde ulusal merkezlerin oluşturulduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

rusya

i̇ddia

çin

