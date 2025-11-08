https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/von-der-leyen-rusyaya-karsi-gizli-bir-plan-hazirladi-1100831768.html
'Von der Leyen Rusya'ya karşı gizli bir plan hazırladı'
'Von der Leyen Rusya'ya karşı gizli bir plan hazırladı'
Sputnik Türkiye
AB, Rusya’nın sözde dezenformasyonuyla mücadele için merkez kurmaya hazırlandığı öne sürüldü. 08.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-08T03:34+0300
2025-11-08T03:34+0300
2025-11-08T03:34+0300
dünya
avrupa
rusya
i̇ddia
çin
ab
avrupa birliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/04/1094182012_0:237:3220:2048_1920x0_80_0_0_76d3d4854cf7f50e8edafeba7015486a.jpg
The Guardian’ın ilgili taslak belgelere dayandırdığı haberinde, Avrupa Birliği’nin, Rusya, Çin ve diğer ülkelerden geldiği öne sürülen dezenformasyon faaliyetlerine karşı koymak amacıyla özel bir merkez kurmaya hazırlandığı bilgisi aktarıldı.Sızdırılan belgelere dayanan haberde, AB'nin, Rusya ve diğer otoriter rejimlerin dezenformasyonuyla mücadele etmek için 'Demokratik Dayanıklılık Merkezi' adıyla yeni bir yapı oluşturmayı planladığı ifade edildi. Girişimin mimarının Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen olduğu ve söz konusu belgenin 12 Kasım’da yayımlanmasının beklendiği kaydedildi.Henüz kamuoyuna açıklanmamış bilgilere göre, Avrupa en büyük tehdit olarak Rusya’nın Avrupa’daki nüfuz mücadelesine yönelik olduğu iddia edilen 'hibrit saldırılarını' görüyor. Tehdit listesinde ayrıca Çin de yer alıyor. AB’nin diplomatik servisine göre, Pekin’in politik çıkarlarıyla uyumlu içerikler dünya çapında yayılıyor.Planlanan merkeze üyelik, AB üyesi ülkeler ve birliğe katılmak isteyen devletler için gönüllü olacak. Ayrıca İngiltere'nin'de 'benzer görüşe sahip ortak' statüsüyle katılımının mümkün olabileceği belirtiliyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası İlişkiler Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, yurt dışında Rusya’ya karşı bilgi savaşı yürütmeyi amaçlayan yeni 'uluslararası örgütler' ve sözde ulusal merkezlerin oluşturulduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/nato-800-bin-askeri-rusya-sinirina-sevk-etmeyi-planliyor-1100831585.html
rusya
i̇ddia
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/04/1094182012_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_0ec3446685943db6edf5005de4aee44e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, rusya, i̇ddia, çin, ab, avrupa birliği
avrupa, rusya, i̇ddia, çin, ab, avrupa birliği
'Von der Leyen Rusya'ya karşı gizli bir plan hazırladı'
AB, Rusya’nın sözde dezenformasyonuyla mücadele için merkez kurmaya hazırlandığı öne sürüldü.
The Guardian’ın ilgili taslak belgelere dayandırdığı haberinde, Avrupa Birliği’nin, Rusya, Çin ve diğer ülkelerden geldiği öne sürülen dezenformasyon faaliyetlerine karşı koymak amacıyla özel bir merkez kurmaya hazırlandığı bilgisi aktarıldı.
Sızdırılan belgelere dayanan haberde, AB'nin, Rusya ve diğer otoriter rejimlerin dezenformasyonuyla mücadele etmek için 'Demokratik Dayanıklılık Merkezi' adıyla yeni bir yapı oluşturmayı planladığı ifade edildi.
Girişimin mimarının Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen olduğu ve söz konusu belgenin 12 Kasım’da yayımlanmasının beklendiği kaydedildi.
Henüz kamuoyuna açıklanmamış bilgilere göre, Avrupa en büyük tehdit olarak Rusya’nın Avrupa’daki nüfuz mücadelesine yönelik olduğu iddia edilen 'hibrit saldırılarını' görüyor. Tehdit listesinde ayrıca Çin de yer alıyor. AB’nin diplomatik servisine göre, Pekin’in politik çıkarlarıyla uyumlu içerikler dünya çapında yayılıyor.
Planlanan merkeze üyelik, AB üyesi ülkeler ve birliğe katılmak isteyen devletler için gönüllü olacak. Ayrıca İngiltere'nin'de 'benzer görüşe sahip ortak' statüsüyle katılımının mümkün olabileceği belirtiliyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası İlişkiler Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, yurt dışında Rusya’ya karşı bilgi savaşı yürütmeyi amaçlayan yeni 'uluslararası örgütler' ve sözde ulusal merkezlerin oluşturulduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.