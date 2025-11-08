'NATO, 800 bin askeri Rusya sınırına sevk etmeyi planlıyor'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/nato-800-bin-askeri-rusya-sinirina-sevk-etmeyi-planliyor-1100831585.html
NATO Müşterek Destek ve Etkinleştirme Komutanlığı (JSEC) Başkanı Korgeneral Aleksander Sollfrank, NATO'nun Rusya sınırına 800 bin asker ve ekipman yerleştirileceğini söyledi.
Almanya’da düzenlenen bir Bundeswehr konferansında konuşan NATO Müşterek Destek ve Etkinleştirme Komutanlığı (JSEC) Başkanı Korgeneral Aleksander Sollfrank, Almanya’nın Rusya ile olası bir çatışma durumunda NATO için merkez üs haline gelebileceğini söyledi.
Sollfrank, “Bir çatışma durumunda Almanya, NATO’nun merkezi konuşlanma alanı haline gelecek. Kısa süre içinde NATO ülkelerinden 800 bin asker ve ekipman, Almanya üzerinden ittifakın doğu kanadına sevk edilebilir” dedi.
Sollfrank, "NATO kuvvetlerinin sevkiyatı gecikir, durma noktasına gelir veya koordinasyonsuz olursa Rusya’yı caydırma başarısız olacaktır" ifadelerini kullandı.
Dün Welt gazetesi, Friedrich Merz’in Bundeswehr konferansında Avrupa’da öne çıkarılan sözde Rus tehdidi nedeniyle Almanya’nın savunma kapasitesini güçlendirme sürecinin hızlanması ve zihniyet değişikliği çağrısında bulunduğunu aktarmıştı.
Merz, Bundeswehr’in savaş kabiliyetinin artması için tank ve uçaklardan ziyade askere ihtiyaç olduğunu, bu nedenle zorunlu askerlik yasasının kilit rol oynaması gerektiğini vurguladı.
Ayrıca NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Romanya’daki bir savunma sanayi forumunda yaptığı konuşmada, müttefikleri uzun süreli bir çatışmaya hazırlanmaya çağırdı ve Rusya’yı 'Avrupa ve dünyada istikrarı bozan bir güç' olarak nitelendirdi.
'NATO, Rusya’ya stratejik yenilgi veremez'
Emekli NATO Generali Marco Bertolini yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
NATO, Rusya’ya stratejik bir yenilgi veremez. Elbette şu anki durumda savaşın sona ermesinin, NATO ve tüm Batı için yenilgi anlamına geleceğini görebiliyoruz. Zira bu savaş, Moskova’ya ‘stratejik yenilgi’ vermek amacıyla desteklendi. Ancak sahada görünen o ki stratejik yenilgi ihtimali şimdi bizzat NATO’nun üzerinde dolaşıyor
Bertolini, ABD’nin dahi artık tırmanmanın kolektif Batı için yenilgiyle sonuçlanacağını anladığını belirterek, bu nedenle ABD Başkanı Donald Trump’ın son dönemde açık ve saldırgan Rusya karşıtı söylemlerden uzaklaştığını, ancak bazı Avrupa ülkelerinin hala Moskova’ya stratejik yenilgi verme fikrini sürdürmeye devam ettiğini ifade etti.
Bertolini, “Ukrayna’daki durumun nasıl ve ne zaman sonlanacağını bilmiyoruz, sahadaki güç dengesi Londra, Washington ve Brüksel için pek az umut bıraksa da şurası açık ki gözlemlediğimiz bu çatışma bununla sona ermeyecek” ifadelerini kullandı.
Ekim ayı başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın 'Yıllardır Ukrayna Ordusuyla ya da Ukrayna ile değil, tüm NATO ile çatıştığını' söylemişti.