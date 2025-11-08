Türkiye
Nebenzya'dan ABD'nin nükleer test planına tepki: 'Hazırlıklı olmalıyız'
Nebenzya’dan ABD’nin nükleer test planına tepki: ‘Hazırlıklı olmalıyız’
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, ülkesinin ABD'nin nükleer silah testlerine yeniden başlamasına hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer silah testlerini yeniden başlatma emrini değerlendirdi.Nebenzya, “Başkan Trump, bizim yeni nükleer motorlu seyir füzesini ve su alt silahı test etmemize karşılık olarak ABD’nin nükleer testleri yeniden başlatmayı düşündüğünü açıkladı. Bu oldukça ciddi bir açıklama. Hangi sonuçlara yol açacağı henüz bilinmiyor” ifadesini kullandı.Rusya Güvenlik Konseyi’nde, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu tür açıklamalara ciddiyetle yaklaşılması gerektiğini söylediğini anımsatan Rus diplomat, “Bu gerçekleşirse, bu tür gelişmelere hazırlıklı olmalıyız” diye kaydetti.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, nükleer silah programlarına sahip olduğunu iddia ettiği ülkelerle “eşit şekilde” nükleer silah testlerine yeniden başlama emrini vermişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in düzenlediği son Güvenlik Konseyi toplantısında, Savunma Bakanı Andrey Belousov, 'Novaya Zemlya' poligonunda nükleer testler için hazırlıklara derhal başlanmasının uygun olduğunu vurgulamıştı. Putin, Güvenlik Konseyi platformunda nükleer testlere hazırlık çalışmalarının başlatılmasına ilişkin bilgi toplanmasını, analiz yapılmasını ve önerilerde bulunulmasını emretmişti.
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, ülkesinin ABD’nin nükleer silah testlerine yeniden başlamasına hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer silah testlerini yeniden başlatma emrini değerlendirdi.
Nebenzya, “Başkan Trump, bizim yeni nükleer motorlu seyir füzesini ve su alt silahı test etmemize karşılık olarak ABD’nin nükleer testleri yeniden başlatmayı düşündüğünü açıkladı. Bu oldukça ciddi bir açıklama. Hangi sonuçlara yol açacağı henüz bilinmiyor” ifadesini kullandı.
Rusya Güvenlik Konseyi’nde, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu tür açıklamalara ciddiyetle yaklaşılması gerektiğini söylediğini anımsatan Rus diplomat, “Bu gerçekleşirse, bu tür gelişmelere hazırlıklı olmalıyız” diye kaydetti.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, nükleer silah programlarına sahip olduğunu iddia ettiği ülkelerle “eşit şekilde” nükleer silah testlerine yeniden başlama emrini vermişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in düzenlediği son Güvenlik Konseyi toplantısında, Savunma Bakanı Andrey Belousov, 'Novaya Zemlya' poligonunda nükleer testler için hazırlıklara derhal başlanmasının uygun olduğunu vurgulamıştı. Putin, Güvenlik Konseyi platformunda nükleer testlere hazırlık çalışmalarının başlatılmasına ilişkin bilgi toplanmasını, analiz yapılmasını ve önerilerde bulunulmasını emretmişti.
