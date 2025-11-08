https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/nebenzyadan-abdnin-nukleer-test-planina-tepki-hazirlikli-olmaliyiz-1100832397.html
Nebenzya’dan ABD’nin nükleer test planına tepki: ‘Hazırlıklı olmalıyız’
Nebenzya’dan ABD’nin nükleer test planına tepki: ‘Hazırlıklı olmalıyız’
Sputnik Türkiye
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, ülkesinin ABD’nin nükleer silah testlerine yeniden başlamasına hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. 08.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-08T10:06+0300
2025-11-08T10:06+0300
2025-11-08T10:03+0300
dünya
rusya
birleşmiş milletler (bm)
vasiliy nebenzya
abd
donald trump
vladimir putin
rusya güvenlik konseyi
nükleer silah
nükleer silah denemesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103226/75/1032267596_0:369:7062:4341_1920x0_80_0_0_e23d4abbf535f6b937f55d63a5d4687f.jpg
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer silah testlerini yeniden başlatma emrini değerlendirdi.Nebenzya, “Başkan Trump, bizim yeni nükleer motorlu seyir füzesini ve su alt silahı test etmemize karşılık olarak ABD’nin nükleer testleri yeniden başlatmayı düşündüğünü açıkladı. Bu oldukça ciddi bir açıklama. Hangi sonuçlara yol açacağı henüz bilinmiyor” ifadesini kullandı.Rusya Güvenlik Konseyi’nde, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu tür açıklamalara ciddiyetle yaklaşılması gerektiğini söylediğini anımsatan Rus diplomat, “Bu gerçekleşirse, bu tür gelişmelere hazırlıklı olmalıyız” diye kaydetti.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, nükleer silah programlarına sahip olduğunu iddia ettiği ülkelerle “eşit şekilde” nükleer silah testlerine yeniden başlama emrini vermişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in düzenlediği son Güvenlik Konseyi toplantısında, Savunma Bakanı Andrey Belousov, 'Novaya Zemlya' poligonunda nükleer testler için hazırlıklara derhal başlanmasının uygun olduğunu vurgulamıştı. Putin, Güvenlik Konseyi platformunda nükleer testlere hazırlık çalışmalarının başlatılmasına ilişkin bilgi toplanmasını, analiz yapılmasını ve önerilerde bulunulmasını emretmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/von-der-leyen-rusyaya-karsi-gizli-bir-plan-hazirladi-1100831768.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103226/75/1032267596_393:0:6670:4708_1920x0_80_0_0_55b703b48307593c00b7f22e374fbb38.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, birleşmiş milletler (bm), vasiliy nebenzya, abd, donald trump, vladimir putin, rusya güvenlik konseyi, nükleer silah, nükleer silah denemesi
rusya, birleşmiş milletler (bm), vasiliy nebenzya, abd, donald trump, vladimir putin, rusya güvenlik konseyi, nükleer silah, nükleer silah denemesi
Nebenzya’dan ABD’nin nükleer test planına tepki: ‘Hazırlıklı olmalıyız’
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, ülkesinin ABD’nin nükleer silah testlerine yeniden başlamasına hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer silah testlerini yeniden başlatma emrini değerlendirdi.
Nebenzya, “Başkan Trump, bizim yeni nükleer motorlu seyir füzesini ve su alt silahı test etmemize karşılık olarak ABD’nin nükleer testleri yeniden başlatmayı düşündüğünü açıkladı. Bu oldukça ciddi bir açıklama. Hangi sonuçlara yol açacağı henüz bilinmiyor” ifadesini kullandı.
Rusya Güvenlik Konseyi’nde, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu tür açıklamalara ciddiyetle yaklaşılması gerektiğini söylediğini anımsatan Rus diplomat, “Bu gerçekleşirse, bu tür gelişmelere hazırlıklı olmalıyız” diye kaydetti.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, nükleer silah programlarına sahip olduğunu iddia ettiği ülkelerle “eşit şekilde” nükleer silah testlerine yeniden başlama emrini vermişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in düzenlediği son Güvenlik Konseyi toplantısında, Savunma Bakanı Andrey Belousov, 'Novaya Zemlya' poligonunda nükleer testler için hazırlıklara derhal başlanmasının uygun olduğunu vurgulamıştı. Putin, Güvenlik Konseyi platformunda nükleer testlere hazırlık çalışmalarının başlatılmasına ilişkin bilgi toplanmasını, analiz yapılmasını ve önerilerde bulunulmasını emretmişti.