Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/trumptan-et-fiyatlarina-mudahale-derhal-bir-sorusturma-baslatmasini-istedim-1100830911.html
Trump'tan et fiyatlarına müdahale: 'Derhal bir soruşturma başlatmasını istedim'
Trump'tan et fiyatlarına müdahale: 'Derhal bir soruşturma başlatmasını istedim'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, dana eti fiyatlarını yapay şekilde artırdıkları gerekçesiyle et paketleme şirketleri hakkında Adalet Bakanlığına acil soruşturma... 08.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-08T01:21+0300
2025-11-08T01:21+0300
dünya
abd
donald trump
adalet bakanlığı
et
kırmızı et
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1089020664_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3c1acd9b3f82e1652dafde507e2b2ced.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanlığından 'dana eti fiyatlarını yükselten' et paketleme şirketleri hakkında derhal soruşturma başlatılmasını istediğini bildirdi. Paylaşımında Trump, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/trump-putin-ile-budapestede-gorusme-olabilir--1100829954.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1089020664_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7e4112a7c8b6f532f95b087a82221d0e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, adalet bakanlığı, et, kırmızı et
abd, donald trump, adalet bakanlığı, et, kırmızı et

Trump'tan et fiyatlarına müdahale: 'Derhal bir soruşturma başlatmasını istedim'

01:21 08.11.2025
© AAKırmızı et
Kırmızı et - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2025
© AA
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, dana eti fiyatlarını yapay şekilde artırdıkları gerekçesiyle et paketleme şirketleri hakkında Adalet Bakanlığına acil soruşturma talimatı verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanlığından 'dana eti fiyatlarını yükselten' et paketleme şirketleri hakkında derhal soruşturma başlatılmasını istediğini bildirdi.
Paylaşımında Trump, şu ifadeleri kullandı:
Adalet Bakanlığı’ndan, Sığır Eti fiyatlarını yasadışı iş birliği, fiyat sabitleme ve fiyat manipülasyonu yoluyla artıran et paketleme şirketleri hakkında derhal bir soruşturma başlatmasını istedim. Amerikan çiftçilerini her zaman koruyacağız; ancak şu anda çoğunluğu yabancıların sahip olduğu et paketleme şirketlerinin yapmış olduğu bu eylemlerden dolayı suçlanıyorlar. Bu şirketler fiyatları yapay olarak yükselterek ülkemizin gıda arz güvenliğini tehlikeye atıyor. Tüketicileri korumak, yasa dışı tekellerle mücadele etmek ve bu şirketlerin Amerikan halkının zararına haksız kazanç elde etmesini engellemek için derhal harekete geçilmelidir. Adalet Bakanlığı’ndan hızlıca adım atmasını rica ediyorum. Bu konudaki dikkatiniz için teşekkür ederim.
Sığır fiyatları önemli ölçüde düşerken, paketlenmiş etin fiyatı yükseldi dolayısıyla ortada 'bir gariplik' olduğu açık. Bunun kökenine çok hızlı bir şekilde ineceğiz. Eğer bir suç unsuru varsa, sorumlular bunun ağır bedelini ödeyecek!
ABD Başkanı Donald Trump, Macaristan Başbakanı Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2025
DÜNYA
Trump: Putin ile Budapeşte’de görüşme olabilir
Dün, 22:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала