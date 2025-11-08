Trump'tan et fiyatlarına müdahale: 'Derhal bir soruşturma başlatmasını istedim'

Adalet Bakanlığı’ndan, Sığır Eti fiyatlarını yasadışı iş birliği, fiyat sabitleme ve fiyat manipülasyonu yoluyla artıran et paketleme şirketleri hakkında derhal bir soruşturma başlatmasını istedim. Amerikan çiftçilerini her zaman koruyacağız; ancak şu anda çoğunluğu yabancıların sahip olduğu et paketleme şirketlerinin yapmış olduğu bu eylemlerden dolayı suçlanıyorlar. Bu şirketler fiyatları yapay olarak yükselterek ülkemizin gıda arz güvenliğini tehlikeye atıyor. Tüketicileri korumak, yasa dışı tekellerle mücadele etmek ve bu şirketlerin Amerikan halkının zararına haksız kazanç elde etmesini engellemek için derhal harekete geçilmelidir. Adalet Bakanlığı’ndan hızlıca adım atmasını rica ediyorum. Bu konudaki dikkatiniz için teşekkür ederim.

Sığır fiyatları önemli ölçüde düşerken, paketlenmiş etin fiyatı yükseldi dolayısıyla ortada 'bir gariplik' olduğu açık. Bunun kökenine çok hızlı bir şekilde ineceğiz. Eğer bir suç unsuru varsa, sorumlular bunun ağır bedelini ödeyecek!