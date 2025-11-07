Trump: Putin ile Budapeşte’de görüşme olabilir
22:17 07.11.2025 (güncellendi: 22:28 07.11.2025)
© AP Photo / Evan VucciABD Başkanı Donald Trump, Macaristan Başbakanı Viktor Orban
© AP Photo / Evan Vucci
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile yapacağı görüşmede Ukrayna'daki çatışmanın yanı sıra ticaret ve enerji konularını da ele almayı planladığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Budapeşte’de görüşme hakkında Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile yaptığı görüşmede “Her zaman bir şans vardır” dedi.
Zirvenin neden gerçekleşmediğine ilişkin olarak ise, Rus güçlerinin Ukrayna’da ‘durmak istememesini’ gerekçe gösterdi.
Trump, Orban ile yaptığı görüşmede Ukrayna’nın ‘daha küçük hale geldiğini’, yani topraklarının önemli bir kısmını kaybettiğini kabul etti. Orban ise Ukrayna’daki duruma ilişkin bazı fikirleri ABD liderine sunmayı planladığını belirtti. Trump, çatışmanın yakın zamanda sona erebileceğine dair ortak güven taşıdıklarını ifade etti.
Trump, “Bazen insanların biraz daha uzun süre savaşması gerekir, ancak bence bu savaşın çok uzak olmayan bir gelecekte sona ereceği konusunda hemfikiriz” dedi.
Konuşmasında Trump, şu ifadeleri kullandı:
Putin ile görüşmeyi Macaristan'da, Budapeşte'de yapmak isterdim. O görüşmeyi yapmak istemedim çünkü önemli bir şey olacağını düşünmüyordum. Ama eğer görüşmeyi yaparsak, Budapeşte'de yapmak isterim
Ayrıca Trump, Trump, Macaristan'ın Rus petrol şirketlerine yönelik Washington yaptırımlarından muaf tutulma talebi hakkında "Diğer bölgelerden petrol ve doğalgaz çıkarması çok zor olduğu için buna bakıyoruz. Biliyorsunuz, deniz avantajına sahip değiller." dedi.
Orban, Beyaz Saray’daki müzakereler öncesinde, “Bugünkü görüşmelerde, Rusya’dan petrol ve gaz konusu ele alınacak” dedi. Orban ayrıca, Budapeşte’nin Rusya’dan petrol ve gaz alamaması durumunda Macar halkı ve ekonomisi için ortaya çıkabilecek sonuçların kendisi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
Konuşmasında Orban, şu ifadeleri kullandı:
"Bizim burada bulunmamızın sebebi ABD ile Macaristan arasındaki ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açmak. Başkan, sizin ayrılışınızdan sonra her şey temelde bozuldu, mahvoldu, iptal edildi, önceki yönetim tarafından çok fazla zarar verildi. Başkan, son 10 ayda yaptıklarınız için minnettarız. İlişkileri eski seviyesine getirdiniz. İkili ilişkileri iyileştirdiniz. Önceki yönetimin kötü yaptığı şeyleri onardınız. Şimdi yeni bir sayfa açmak, diyelim ki ABD ve Macaristan arasında altın bir çağ başlatmak için oldukça iyi bir konumdayız."
Orban, Trump'ın barış çabalarına mümkün olduğunca katkıda bulunmak için ABD'ye geldiğini söyleyerek, şöyle konuştu:
Dolayısıyla barış yanlısı tek hükümet ABD hükümeti ve Avrupa'daki küçük Macaristan. Zaten diğer tüm hükümetler savaşı sürdürmeyi tercih ediyor, çünkü çoğu Ukrayna'nın cephede kazanabileceğini düşünüyor ki bu da durumu yanlış anlıyor. Yani bu karmaşık bir konu. Bunu görüşeceğiz
Orban, Trump ile Washington'da yapacağı görüşme öncesinde, "Bazı fikirlerim var ve bunları Başkan'a sunacağım" dedi.