Trump: Putin ile Budapeşte’de görüşme olabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile yapacağı görüşmede Ukrayna'daki çatışmanın yanı sıra ticaret ve enerji... 07.11.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Budapeşte’de görüşme hakkında Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile yaptığı görüşmede “Her zaman bir şans vardır” dedi.Zirvenin neden gerçekleşmediğine ilişkin olarak ise, Rus güçlerinin Ukrayna’da ‘durmak istememesini’ gerekçe gösterdi. Trump, Orban ile yaptığı görüşmede Ukrayna’nın ‘daha küçük hale geldiğini’, yani topraklarının önemli bir kısmını kaybettiğini kabul etti. Orban ise Ukrayna’daki duruma ilişkin bazı fikirleri ABD liderine sunmayı planladığını belirtti. Trump, çatışmanın yakın zamanda sona erebileceğine dair ortak güven taşıdıklarını ifade etti. Trump, “Bazen insanların biraz daha uzun süre savaşması gerekir, ancak bence bu savaşın çok uzak olmayan bir gelecekte sona ereceği konusunda hemfikiriz” dedi.Konuşmasında Trump, şu ifadeleri kullandı:Ayrıca Trump, Trump, Macaristan'ın Rus petrol şirketlerine yönelik Washington yaptırımlarından muaf tutulma talebi hakkında "Diğer bölgelerden petrol ve doğalgaz çıkarması çok zor olduğu için buna bakıyoruz. Biliyorsunuz, deniz avantajına sahip değiller." dedi.Orban, Beyaz Saray’daki müzakereler öncesinde, “Bugünkü görüşmelerde, Rusya’dan petrol ve gaz konusu ele alınacak” dedi. Orban ayrıca, Budapeşte’nin Rusya’dan petrol ve gaz alamaması durumunda Macar halkı ve ekonomisi için ortaya çıkabilecek sonuçların kendisi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.Konuşmasında Orban, şu ifadeleri kullandı:Orban, Trump'ın barış çabalarına mümkün olduğunca katkıda bulunmak için ABD'ye geldiğini söyleyerek, şöyle konuştu:Orban, Trump ile Washington'da yapacağı görüşme öncesinde, "Bazı fikirlerim var ve bunları Başkan'a sunacağım" dedi.

