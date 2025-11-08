https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/rusya-icisleri-bakani-kolokoltsev-rusya-batinin-asyayi-militarize-etme-girisimlerinden-endiseli-1100836285.html
Rusya İçişleri Bakanı Kolokoltsev: Rusya, Batı’nın Asya’yı militarize etme girişimlerinden endişeli
Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Asya bölgesinde artan jeopolitik gerilimlere dikkat çekerek Batı’nın bölgeyi militarize etme girişimlerinin kabul... 08.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-08T19:42+0300
2025-11-08T19:42+0300
2025-11-08T19:40+0300
dünya
vladimir kolokoltsev
rusya
asya
batı
güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean)
rossiya 24
Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Tayland’da düzenlenen 43. ASEANAPOL (ASEAN Polis Teşkilatları Konferansı) toplantısının ardından, ‘Rossiya 24’ televizyonuna verdiği demeçte, Batı ülkelerinin Asya bölgesinde askeri varlıklarını artırma ve bölgeyi militarize etme çabalarının endişe verici olduğunu söyledi. Bakan, iş birliği yerine silahlanmanın tercih edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.Kolokoltsev, “Rus tarafı, Batı ülkelerinin Asya bölgesinde militarizasyon sürecini başlatma girişimlerinden ciddi şekilde endişe duyuyor. Bu kabul edilemez bir durum. Tam tersine, modern çağın tehditlerine karşı güçlerimizi birleştirmemiz, iş birliğini artırmamız gerekir; militarizasyona yönelmemeliyiz” ifadelerini kullandı.Rus Bakan, Rusya’nın bölgesel istikrarı korumak için Asya ülkeleriyle güvenlik ve kolluk alanlarında diyalog ve iş birliğini derinleştirmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.
2025
