https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/rusya-icisleri-bakani-kolokoltsev-rusya-batinin-asyayi-militarize-etme-girisimlerinden-endiseli-1100836285.html

Rusya İçişleri Bakanı Kolokoltsev: Rusya, Batı’nın Asya’yı militarize etme girişimlerinden endişeli

Rusya İçişleri Bakanı Kolokoltsev: Rusya, Batı’nın Asya’yı militarize etme girişimlerinden endişeli

Sputnik Türkiye

Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Asya bölgesinde artan jeopolitik gerilimlere dikkat çekerek Batı’nın bölgeyi militarize etme girişimlerinin kabul... 08.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-08T19:42+0300

2025-11-08T19:42+0300

2025-11-08T19:40+0300

dünya

vladimir kolokoltsev

rusya

asya

batı

güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean)

rossiya 24

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101854/57/1018545766_0:264:3171:2048_1920x0_80_0_0_91d9ecb3a28ebe43db3a135d2d8428fb.jpg

Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Tayland’da düzenlenen 43. ASEANAPOL (ASEAN Polis Teşkilatları Konferansı) toplantısının ardından, ‘Rossiya 24’ televizyonuna verdiği demeçte, Batı ülkelerinin Asya bölgesinde askeri varlıklarını artırma ve bölgeyi militarize etme çabalarının endişe verici olduğunu söyledi. Bakan, iş birliği yerine silahlanmanın tercih edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.Kolokoltsev, “Rus tarafı, Batı ülkelerinin Asya bölgesinde militarizasyon sürecini başlatma girişimlerinden ciddi şekilde endişe duyuyor. Bu kabul edilemez bir durum. Tam tersine, modern çağın tehditlerine karşı güçlerimizi birleştirmemiz, iş birliğini artırmamız gerekir; militarizasyona yönelmemeliyiz” ifadelerini kullandı.Rus Bakan, Rusya’nın bölgesel istikrarı korumak için Asya ülkeleriyle güvenlik ve kolluk alanlarında diyalog ve iş birliğini derinleştirmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/kazakistan-ve-abd-nadir-toprak-mineralleri-anlasmasi-imzaladi-1100802872.html

rusya

asya

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir kolokoltsev, rusya, asya, batı, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), rossiya 24