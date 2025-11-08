https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/nato-genel-sekreteri-rutte-nukleer-kapasitemizi-daha-guclu-sekilde-vurgulamayi-planliyoruz-1100835043.html

NATO Genel Sekreteri Rutte: Nükleer kapasitemizi daha güçlü şekilde vurgulamayı planlıyoruz

NATO Genel Sekreteri Rutte, ittifakın caydırıcılığını artırmak amacıyla gelecekte nükleer kapasiteye daha fazla önem vereceklerini açıkladı. 08.11.2025, Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Welt am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, ittifakın gelecekte kendi nükleer potansiyelini daha güçlü şekilde vurgulamayı ve böylece rakiplerini daha ikna edici biçimde caydırmayı hedeflediğini dile getirdi.Rutte açıklamasında, "Toplumlarımızla nükleer caydırıcılık konusunda daha fazla konuşmamız önemli, böylece bunun ortak güvenliğimize nasıl katkı sağladığını anlayabilirler" dedi.Rusya'nın 'tehlikeli ve pervasız bir nükleer söylem' kullandığını iddia eden Rutte, Batı halklarının, 'panik için hiçbir neden olmadığını zira NATO’nun barışın korunmasına hizmet eden güçlü bir nükleer caydırıcılık kapasitesine sahip olduğunu' bilmeleri gerektiğini söyledi.Putin'den nükleer caydırıcılık vurgusuRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı açıklamada, Rusya’nın nükleer silahlarıyla tehdit etmediğini aksine uyguladığı politikanın nükleer caydırıcılık olduğunu belirtmişti.Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ise Batı’nın yıkıcı faaliyetleriyle nükleer silaha sahip ülkeler arasındaki yapıcı diyaloğun temellerini zayıflattığını söylemişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı da daha önce stratejik alanda birçok sorunun esasen Batı ülkelerinin istikrarsızlaştırıcı doktrin yaklaşımları ve askeri-teknik programlarından kaynaklandığını belirtmişti. Bakanlık, bu olumsuz faktörler arasında NATO ülkelerinin düşmanca politikalarının yer aldığını dile getirerek bu politikaların nükleer güçler arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabilecek nitelikte olduğunu vurgulamıştı.Dışişleri Bakanlığı''nın açıklamasında ayrıca Batı’nın, sözde 'önleyici silahsızlandırıcı saldırılar' için yüksek hassasiyetli uzun menzilli silah kapasitesini artırdığı, orta ve kısa menzilli karadan fırlatılan füzeleri öne konuşlandırdığı ve ABD ile bazı müttefiklerinin uzaya silah yerleştirip onu savaş alanına dönüştürme planları hatırlatılmıştı. Açıklamada, bunun yalnızca silah kontrolü ve nükleer silahsızlanma konularında yapıcı diyaloğu ciddi biçimde zorlaştırmakla kalmadığı, aynı zamanda diğer devletleri de telafi edici askeri-teknik önlemler almaya zorladığı belirtilmişti.

