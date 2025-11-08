https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/lavrov-rusya-trumptan-nukleer-denemelerin-yeniden-baslatilmasi-konusunda-herhangi-bir-bilgi-almadi-1100835280.html

Lavrov: Rusya, Trump'tan nükleer denemelerin yeniden başlatılması konusunda herhangi bir bilgi almadı

Lavrov: Rusya, Trump'tan nükleer denemelerin yeniden başlatılması konusunda herhangi bir bilgi almadı

08.11.2025

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer denemeleri yeniden başlatma yönündeki sözlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.Lavrov, “Şu ana kadar Başkan Trump’ın nükleer denemelerin yeniden başlatılmasıyla neyi kastettiğine dair diplomatik kanallar üzerinden herhangi bir açıklama almadık” dedi.Lavrov, Washington’dan gelen açıklamaların da konuyla ilgili kafa karışıklığını yansıttığını belirterek, “ABD’li yetkililerin kamuoyuna yansıyan yorumları, Trump’ın tam olarak neyi kastettiği konusunda ortak bir anlayışın bulunmadığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.Rus Bakan, Trump’ın sözlerinin nükleer silah taşıyıcılarının test edilmesi mi yoksa ‘kritik altı’(nükleer reaksiyon gerçekleşmeyen) denemeler mi olduğu konusunda da belirsizlik taşıdığını dile getirdi.Lavrov ayrıca, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatı doğrultusunda yürütülen nükleer denemelere hazırlık süreciyle ilgili değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından sonuçların kamuoyuna duyurulacağını belirterek, “Elde edilen sonuçlar kamuoyuna bildirilecektir” diye konuştu.Lavrov’un sözünü ettiği ‘kritik altı’ denemeler, nükleer reaksiyonun gerçekleşmediği; nükleer devletlerin arsenallerinin güvenliği ve etkinliğini korumak için yaptığı testlerdir. Bu tür denemeler, nükleer denemelerin kapsamlı şekilde yasaklanmasını öngören anlaşmayı ihlal etmemekte ve ülkelerin üstlendiği uluslararası yükümlülüklerle çelişmemektedir.Geçen çarşamba günü Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, “Novaya Zemlya” nükleer test sahasında denemelere yeniden hazırlık yapılmasının uygun olacağını ifade etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi bünyesinde bu konuda bilgi toplanması, kapsamlı bir analiz yapılması ve nükleer silah denemelerine hazırlık çalışmalarının başlatılmasına yönelik önerilerin hazırlanması talimatını vermişti.

