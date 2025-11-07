Türkiye
Zaharova: Rus Dışişleri, Putin'in nükleer güvenlik talimatlarını uygulamaya başladı
Zaharova: Rus Dışişleri, Putin'in nükleer güvenlik talimatlarını uygulamaya başladı
Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Putin'in Çarşamba günkü Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında nükleer testlere hazırlık konusunda verdiği talimatları uygulamaya... 07.11.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla yapılan Güvenlik Konseyi toplantısında nükleer güvenlik konusunda verilen talimatları aldıklarını ve uygulamaya başladıklarını belirtti.Zaharova, "Rusya Güvenlik Konseyi'nin son toplantısında Devlet Başkanı'nın verdiği talimatlar da sorunuza cevap olabilir. İlgili talimatlar Dışişleri Bakanlığı'na ulaştı ve kurum, ülke liderliğinin belirlediği görevi uygulamaya başladı" dedi.Kremlin'de önceki gün yapılan Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Rus lider Putin, Güvenlik Konseyi platformunda nükleer testlere hazırlık çalışmalarının başlatılmasına ilişkin bilgi toplanmasını, analiz yapılmasını ve önerilerde bulunulmasını emretmişti.Bununla beraber Putin, Rusya'nın Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması'nın (CTBT) hükümlerinden sapmayı planlamadığını ancak CTBT'ye taraf ülkelerin nükleer testler yapmaya karar vermesi halinde, Moskova'nın buna uygun adımları atmak zorunda kalacağı uyarısında bulundu.
14:25 07.11.2025
© SputnikMariya Zaharova
