İnternette satış rekoru kırıyordu, Ticaret Bakanlığı'ndan flaş karar geldi: 'Gizemli kutu' satışı yasaklandı
İnternette satış rekoru kırıyordu, Ticaret Bakanlığı’ndan flaş karar geldi: 'Gizemli kutu' satışı yasaklandı
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, internette satılan "gizemli kutuların" satışını yasakladı. İçeriği belirsiz ürünlerin tüketiciyi yanıltıcı nitelikte olduğu... 08.11.2025
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, son dönemde e-ticaret sitelerinde yaygınlaşan “gizemli kutu” satışlarını mercek altına aldı. Kurul, içeriği belirtilmeden satışa sunulan bu ürünlerin tüketiciyi yanıltıcı ve ekonomik davranışlarını bozucu nitelikte olduğuna hükmetti.Bakanlık, yapılan incelemeler sonucunda “gizemli kutu” satışlarının haksız ticari uygulama kapsamına girdiğini belirterek, söz konusu ürünlerin satışının durdurulmasına karar verdi.E-ticaret platformlarına uyarı yazısı gönderildiTicaret Bakanlığı, kararın ardından “gizemli kutu” satışı yapan e-ticaret platformlarına resmi yazı gönderdi. Yazıda, ilgili ürünlerin satışının engellenmesine yönelik önleyici tedbirlerin alınması istendi.Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:“Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda 9 ayrı reklam veren hakkında durdurma cezası uygulanmıştır. Tüketicilerin korunması, aldatıcı reklamların engellenmesi ve özellikle gençlerin bu tür uygulamalardan olumsuz etkilenmemesi için denetimler kesintisiz sürecektir.”Haksız ticari uygulama değerlendirmesiReklam Kurulu’nun raporunda, “gizemli kutu” satışlarının içeriği belirsiz ürünleri kapsadığı ve tüketiciyi normal şartlarda taraf olmayacağı işlemlere yönlendirebileceği vurgulandı.Kurul, bu tür tanıtımların tüketici davranışını yanıltıcı nitelikte olduğunu belirterek, “reklam yoluyla haksız ticari uygulama” tanımı altında değerlendirdi.Bakanlık denetimleri sıkılaştırıyorTicaret Bakanlığı, son dönemde sosyal medya ve e-ticaret sitelerinde hızla yayılan aldatıcı satış yöntemleri ve yanıltıcı tanıtımlara karşı denetimlerini artırdı.Bakanlık, özellikle genç tüketicilerin korunması ve dijital pazarlarda güven ortamının sağlanması için çalışmaların süreceğini duyurdu.
İnternette satış rekoru kırıyordu, Ticaret Bakanlığı’ndan flaş karar geldi: 'Gizemli kutu' satışı yasaklandı

10:14 08.11.2025
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturGizemli kutu satışı
Gizemli kutu satışı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2025
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, internette satılan “gizemli kutuların” satışını yasakladı. İçeriği belirsiz ürünlerin tüketiciyi yanıltıcı nitelikte olduğu belirtilirken, e-ticaret platformlarına bu ürünlerin satışını engellemeleri için yazı gönderildi. Dokuz firmaya da durdurma cezası uygulandı.
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, son dönemde e-ticaret sitelerinde yaygınlaşan “gizemli kutu” satışlarını mercek altına aldı. Kurul, içeriği belirtilmeden satışa sunulan bu ürünlerin tüketiciyi yanıltıcı ve ekonomik davranışlarını bozucu nitelikte olduğuna hükmetti.
Bakanlık, yapılan incelemeler sonucunda “gizemli kutu” satışlarının haksız ticari uygulama kapsamına girdiğini belirterek, söz konusu ürünlerin satışının durdurulmasına karar verdi.

E-ticaret platformlarına uyarı yazısı gönderildi

Ticaret Bakanlığı, kararın ardından “gizemli kutu” satışı yapan e-ticaret platformlarına resmi yazı gönderdi. Yazıda, ilgili ürünlerin satışının engellenmesine yönelik önleyici tedbirlerin alınması istendi.
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda 9 ayrı reklam veren hakkında durdurma cezası uygulanmıştır. Tüketicilerin korunması, aldatıcı reklamların engellenmesi ve özellikle gençlerin bu tür uygulamalardan olumsuz etkilenmemesi için denetimler kesintisiz sürecektir.”

Haksız ticari uygulama değerlendirmesi

Reklam Kurulu’nun raporunda, “gizemli kutu” satışlarının içeriği belirsiz ürünleri kapsadığı ve tüketiciyi normal şartlarda taraf olmayacağı işlemlere yönlendirebileceği vurgulandı.
Kurul, bu tür tanıtımların tüketici davranışını yanıltıcı nitelikte olduğunu belirterek, “reklam yoluyla haksız ticari uygulama tanımı altında değerlendirdi.

Bakanlık denetimleri sıkılaştırıyor

Ticaret Bakanlığı, son dönemde sosyal medya ve e-ticaret sitelerinde hızla yayılan aldatıcı satış yöntemleri ve yanıltıcı tanıtımlara karşı denetimlerini artırdı.
Bakanlık, özellikle genç tüketicilerin korunması ve dijital pazarlarda güven ortamının sağlanması için çalışmaların süreceğini duyurdu.
