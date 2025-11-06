https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/israil-lubnanin-guneyine-saldiri-baslatti-1100797450.html
İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırı başlattı
17:14 06.11.2025 (güncellendi: 17:20 06.11.2025)
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki üç köyün sakinlerine haritalarda gösterilen bölgeleri tahliye etmeleri konusunda uyarıda bulunarak, bu bölgelerde bulunan Hizbullahı'nın altyapısına saldırı düzenlediğini açıkladı.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine yönelik yeni saldırıda bulundu.
Lübnanlılar, ülkenin güneyinde İsrail'in saldırı tehdidinde bulunduğu beldeleri boşaltıyor. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, söz konusu bölgelerde yaşayan aileler evlerini terk etmeye başladı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Et-Taybe, Tayr Debba ve Ayta Cebel beldelerine saldırı düzenleyeceklerini bildirmişti.
Adraee, Et-Taybe ve Tayr Debba ve Ayta Cebel beldelerinde Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettikleri askeri yapılara hava saldırıları düzenleyeceklerini belirtmişti.