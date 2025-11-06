Türkiye
İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırı başlattı
İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırı başlattı
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki üç köyün sakinlerine haritalarda gösterilen bölgeleri tahliye etmeleri konusunda uyarıda bulunarak, bu bölgelerde bulunan... 06.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-06T17:14+0300
2025-11-06T17:20+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100566810_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3697cc3f10ff5a2379bc41bcda49cb17.jpg
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine yönelik yeni saldırıda bulundu. Lübnanlılar, ülkenin güneyinde İsrail'in saldırı tehdidinde bulunduğu beldeleri boşaltıyor. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, söz konusu bölgelerde yaşayan aileler evlerini terk etmeye başladı.İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Et-Taybe, Tayr Debba ve Ayta Cebel beldelerine saldırı düzenleyeceklerini bildirmişti.Adraee, Et-Taybe ve Tayr Debba ve Ayta Cebel beldelerinde Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettikleri askeri yapılara hava saldırıları düzenleyeceklerini belirtmişti.
İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırı başlattı

17:14 06.11.2025 (güncellendi: 17:20 06.11.2025)
© AA / Mostafa Alkharoufİsrail’in ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılar, Sderot sınır hattından görüntülendi
İsrail’in ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılar, Sderot sınır hattından görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2025
© AA / Mostafa Alkharouf
Abone ol
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki üç köyün sakinlerine haritalarda gösterilen bölgeleri tahliye etmeleri konusunda uyarıda bulunarak, bu bölgelerde bulunan Hizbullahı'nın altyapısına saldırı düzenlediğini açıkladı.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine yönelik yeni saldırıda bulundu.
Lübnanlılar, ülkenin güneyinde İsrail'in saldırı tehdidinde bulunduğu beldeleri boşaltıyor. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, söz konusu bölgelerde yaşayan aileler evlerini terk etmeye başladı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Et-Taybe, Tayr Debba ve Ayta Cebel beldelerine saldırı düzenleyeceklerini bildirmişti.
Adraee, Et-Taybe ve Tayr Debba ve Ayta Cebel beldelerinde Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettikleri askeri yapılara hava saldırıları düzenleyeceklerini belirtmişti.
