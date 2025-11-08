AK Parti'de 5 il başkanı birden değişti

Türkiye
AK Parti teşkilatlarında yeni döneme ilişkin değişikler devam ediyor. AK Parti'de Bitlis, Çanakkale, Elazığ, Niğde ve Tunceli il başkanlıklarına atama... 08.11.2025, Sputnik Türkiye
AK Parti teşkilatlarında yeni döneme ilişkin değişikler devam ediyor. AK Parti'de Bitlis, Çanakkale, Elazığ, Niğde ve Tunceli il başkanlıklarına atama yapıldığı açıklandı.
AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 5 ilin il başkanlıklarında değişikliğe gidildi.
Buna göre;
Bitlis İl Başkanlığına Engin Günceoğlu,
Çanakkale İl Başkanlığına Abdurrahman Kuzu,
Elazığ İl Başkanlığına İbrahim Sencer Selmanoğlu,
Niğde İl Başkanlığına Hacı Mehmet Eren,
Tunceli İl Başkanlığına Hakan Özer atandı.

Görev değişikliği teşkilat yenilenmesi kapsamında

Açıklamada, yapılan değişikliklerin teşkilat yapılanmasında yenilenme süreci kapsamında olduğu vurgulandı. AK Parti’nin, “hizmette süreklilik ve sahada etkinlik” anlayışı doğrultusunda il teşkilatlarını güçlendirmeyi hedeflediği ifade edildi.
Parti kaynakları, bu değişimlerin 2025 yerel seçim hazırlıkları ve teşkilat performans değerlendirmeleri çerçevesinde yapıldığını belirtiyor.

Eski başkanlara teşekkür, yenilere başarı dileği

Teşkilat Başkanlığı açıklamasında, görevden ayrılan il başkanlarına “bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışmalar” için teşekkür edildi. Yeni atanan başkanlara ise “başarı ve hayırlı hizmetler” dileğinde bulunuldu.
Parti yetkilileri, değişimin partide dinamik ve sahaya yakın bir yönetim anlayışını güçlendirmeyi hedeflediğini ifade etti.
