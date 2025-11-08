https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/ak-partide-5-il-baskani-birden-degisti-1100832189.html

AK Parti'de 5 il başkanı birden değişti

AK Parti'de 5 il başkanı birden değişti

Sputnik Türkiye

AK Parti teşkilatlarında yeni döneme ilişkin değişikler devam ediyor. AK Parti'de Bitlis, Çanakkale, Elazığ, Niğde ve Tunceli il başkanlıklarına atama... 08.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-08T10:01+0300

2025-11-08T10:01+0300

2025-11-08T10:01+0300

abdurrahman kuzu

çanakkale

elazığ

niğde

ak parti

poli̇ti̇ka

ak parti i̇stanbul i̇l başkanlığı

ak parti genel merkezi

recep tayyip erdoğan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/08/0b/1047924101_0:3:1921:1083_1920x0_80_0_0_45cb206334a14a6d97c5dd2c237c0b72.jpg

AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 5 ilin il başkanlıklarında değişikliğe gidildi.Buna göre;Görev değişikliği teşkilat yenilenmesi kapsamındaAçıklamada, yapılan değişikliklerin teşkilat yapılanmasında yenilenme süreci kapsamında olduğu vurgulandı. AK Parti’nin, “hizmette süreklilik ve sahada etkinlik” anlayışı doğrultusunda il teşkilatlarını güçlendirmeyi hedeflediği ifade edildi.Parti kaynakları, bu değişimlerin 2025 yerel seçim hazırlıkları ve teşkilat performans değerlendirmeleri çerçevesinde yapıldığını belirtiyor.Eski başkanlara teşekkür, yenilere başarı dileğiTeşkilat Başkanlığı açıklamasında, görevden ayrılan il başkanlarına “bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışmalar” için teşekkür edildi. Yeni atanan başkanlara ise “başarı ve hayırlı hizmetler” dileğinde bulunuldu.Parti yetkilileri, değişimin partide dinamik ve sahaya yakın bir yönetim anlayışını güçlendirmeyi hedeflediğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/meteorolojiden-kritik-uyari-bu-aksamdan-itibaren-o-illerde-kuvvetli-saganak-geliyor-1100831943.html

çanakkale

elazığ

niğde

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abdurrahman kuzu, çanakkale, elazığ, niğde, ak parti, ak parti i̇stanbul i̇l başkanlığı, ak parti genel merkezi, recep tayyip erdoğan