İlk Rus yük treni İran'a ulaştı: 'İran'ı geçiş merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz'
İlk Rus yük treni İran'a ulaştı: 'İran'ı geçiş merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz'
18:25 08.11.2025 (güncellendi: 18:30 08.11.2025)
Rusya'nın İran'daki Ticaret Temsilciliği Rusya'dan yola çıkan ilk yük treninin 6 bin 500 km mesafe kat ederek Tahran yakınlarındaki Aprin Kara Limanı'na ulaştığını bildirdi.
Rusya’dan çıkan ilk yük treninin Kazakistan ve Türkmenistan'dan geçerek Tahran yakınlarındaki Aprin Kara Limanı'na vardığı duyuruldu.
Temsilcilik'ten yapılan açıklamada, “Bu sevkiyat, ‘Kuzey–Güney’ Uluslararası Ulaştırma Koridoru çerçevesinde lojistik hizmetlerin geliştirilmesinde önemli bir aşamadır. 62 adet 40 ayaklık konteynerden oluşan ve sülfat selüloz taşıyan tren, Kuzey Demiryolu sahasından doğu güzergahı üzerinden ilerleyerek Aprin'e ulaştı" cümleleri kaydedildi.
Yetkililer, bu ölçekte bir trenin oluşturulmasının, güzergah üzerindeki ülkelerin demiryolları, gümrükleri, demiryolu taşıyıcıları, mal sahipleri ve yük alıcıları başta olmak üzere çok sayıda kurum arasında yoğun bir koordinasyon gerektirdiğini ve bu başarının Kuzey-Güney Koridoru için büyük bir kazanım olarak değerlendirildiğini belirtti.
'İran'ı geçiş merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz'
İran Ticaret ve Demiryolu İşletmeciliği Bakan Yardımcısı Murteza Caferi bu alandaki uluslararası iş birliğine değinerek, "Şu anda Rusya'nın da aralarında bulunduğu BDT ülkeleri, Türkiye, Afganistan ve Pakistan ile ithalat, ihracat ve malların transit geçişi alanlarında iş birliği yapıyoruz" dedi.
Trenin varış töreninde konuşan Caferi, şu cümleleri kaydetti:
Bugün, ilk Rus transit treninin Tahran Kuru Demiryolu Limanı'na varışına tanık oluyoruz. Gerçek şu ki, çalışmalarımız 2022'de başladı ve Kuzey-Güney Koridoru'nu etkinleştirme kararı aldık. Rotanın başlangıcında yük hacmi azdı ve doğrudan tren taşımacılığı yoktu. Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve İran demiryolları arasında koordinasyon sağlamak için zorlu bir göreve giriştik. İlk trenler sınırlarda uzun duraklamalar yapıyordu ve rotadaki yüksek tarifeler de mal sahiplerinin bu rotayı kullanmaktan çekinmesine neden oluyordu.
Caferi konuşmasında "Bölgedeki diğer ülkeler ve BDT ile koordinasyon sağlayarak, İran'ı komşu ülkeler arasında ihracat, ithalat ve transit geçiş merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz" diye ekledi.
Uzmanlar söz konusu bu hamlenin, İran ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesinde önemli bir adım olmasının yanı sıra, İran, Rusya ve komşu Orta Asya ülkeleri arasında düzenli tren seferlerinin de başlangıcı olduğunu belirtiyor.