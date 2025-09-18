https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/husilerin-firlattigi-bomba-yuklu-iha-israilde-bir-otele-isabet-etti-1099483856.html

Husilerin fırlattığı bomba yüklü İHA, İsrail'de bir otele isabet etti

Husilerin fırlattığı bomba yüklü İHA, İsrail'de bir otele isabet etti

Sputnik Türkiye

Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan bomba yüklü İHA, İsrail'in Eilat kentinde bir otele isabet etti. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, olay güvenlik... 18.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-18T22:43+0300

2025-09-18T22:43+0300

2025-09-18T22:43+0300

dünya

ortadoğu

i̇srail

eilat

i̇ha

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

bomba

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/12/1099483701_145:0:1025:495_1920x0_80_0_0_ec892ba039afd84934421932b127454d.jpg

Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan bomba yüklü bir insansız hava aracı (İHA), İsrail'in güneyinde yer alan Eilat kentinde bir otele isabet etti.İsrail ordusu, sınırdan sızan bir İHA nedeniyle bölgede alarmların devreye girdiğini açıkladı. Alarmın ardından söz konusu İHA'nın Eilat bölgesine düştüğü ve olay yerine arama-kurtarma ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.İsrail devlet televizyonu KAN, saldırıda İHA'nın bir otelin girişini vurduğunu ancak olayda yaralanan olmadığını duyurdu. Söz konusu patlama ise güvenlik kameralarına yansıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/unesconun-gazzeye-yardim-fonuna-katki-saglayan-ilk-ulke-turkiye-oldu-1099479877.html

i̇srail

eilat

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, i̇srail, eilat, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), bomba