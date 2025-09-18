Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/husilerin-firlattigi-bomba-yuklu-iha-israilde-bir-otele-isabet-etti-1099483856.html
Husilerin fırlattığı bomba yüklü İHA, İsrail'de bir otele isabet etti
Husilerin fırlattığı bomba yüklü İHA, İsrail'de bir otele isabet etti
Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan bomba yüklü İHA, İsrail'in Eilat kentinde bir otele isabet etti. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, olay güvenlik... 18.09.2025
Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan bomba yüklü bir insansız hava aracı (İHA), İsrail'in güneyinde yer alan Eilat kentinde bir otele isabet etti.İsrail ordusu, sınırdan sızan bir İHA nedeniyle bölgede alarmların devreye girdiğini açıkladı. Alarmın ardından söz konusu İHA'nın Eilat bölgesine düştüğü ve olay yerine arama-kurtarma ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.İsrail devlet televizyonu KAN, saldırıda İHA'nın bir otelin girişini vurduğunu ancak olayda yaralanan olmadığını duyurdu. Söz konusu patlama ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan bomba yüklü bir insansız hava aracı (İHA), İsrail'in güneyinde yer alan Eilat kentinde bir otele isabet etti.
İsrail ordusu, sınırdan sızan bir İHA nedeniyle bölgede alarmların devreye girdiğini açıkladı. Alarmın ardından söz konusu İHA'nın Eilat bölgesine düştüğü ve olay yerine arama-kurtarma ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.
İsrail devlet televizyonu KAN, saldırıda İHA'nın bir otelin girişini vurduğunu ancak olayda yaralanan olmadığını duyurdu. Söz konusu patlama ise güvenlik kameralarına yansıdı.
