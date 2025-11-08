Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/abdde-ucus-trafigi-yuzde-20ye-kadar-azaltilabilir-1100830668.html
'ABD'de uçuş trafiği yüzde 20'ye kadar azaltılabilir'
'ABD'de uçuş trafiği yüzde 20'ye kadar azaltılabilir'
ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hava kontrolörlerinin para alamadıkları için ek iş yapmak zorunda kalmaları dolayısıyla daha fazla insanın işe gelmemesi... 08.11.2025, Sputnik Türkiye
ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi ve hava trafik kontrolörleri üzerindeki baskının artması halinde uçuş trafiğinin yüzde 20'ye kadar azaltılabileceği uyarısında bulundu.Yolcuların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Duffy, "Eğer bu kapanma nispeten yakın bir zamanda sona ermezse bunun sonucu daha fazla kontrolörün işe gelmemesi olacak" dedi.ABD'de hükümetin kapalı dolması dolayısıyla maaşlarını alamayıp ek iş yapmak zorunda kalan hava trafiği kontrolü görevlilerinin üzerindeki baskının azalması amacıyla ülkede 40 havalimanının uçuş kapasitesi yüzde 10 azaltılmıştı.
00:27 08.11.2025
ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hava kontrolörlerinin para alamadıkları için ek iş yapmak zorunda kalmaları dolayısıyla daha fazla insanın işe gelmemesi halinde uçuş trafiğinin yüzde 20'lere kadar azaltılabileceğini söyledi.
ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi ve hava trafik kontrolörleri üzerindeki baskının artması halinde uçuş trafiğinin yüzde 20'ye kadar azaltılabileceği uyarısında bulundu.
Yolcuların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Duffy, "Eğer bu kapanma nispeten yakın bir zamanda sona ermezse bunun sonucu daha fazla kontrolörün işe gelmemesi olacak" dedi.
ABD'de hükümetin kapalı dolması dolayısıyla maaşlarını alamayıp ek iş yapmak zorunda kalan hava trafiği kontrolü görevlilerinin üzerindeki baskının azalması amacıyla ülkede 40 havalimanının uçuş kapasitesi yüzde 10 azaltılmıştı.
