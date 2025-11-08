'ABD'de uçuş trafiği yüzde 20'ye kadar azaltılabilir'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/abdde-ucus-trafigi-yuzde-20ye-kadar-azaltilabilir-1100830668.html
ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi ve hava trafik kontrolörleri üzerindeki baskının artması halinde uçuş trafiğinin yüzde 20'ye kadar azaltılabileceği uyarısında bulundu.Yolcuların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Duffy, "Eğer bu kapanma nispeten yakın bir zamanda sona ermezse bunun sonucu daha fazla kontrolörün işe gelmemesi olacak" dedi.ABD'de hükümetin kapalı dolması dolayısıyla maaşlarını alamayıp ek iş yapmak zorunda kalan hava trafiği kontrolü görevlilerinin üzerindeki baskının azalması amacıyla ülkede 40 havalimanının uçuş kapasitesi yüzde 10 azaltılmıştı.
ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi ve hava trafik kontrolörleri üzerindeki baskının artması halinde uçuş trafiğinin yüzde 20'ye kadar azaltılabileceği uyarısında bulundu.
Yolcuların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Duffy, "Eğer bu kapanma nispeten yakın bir zamanda sona ermezse bunun sonucu daha fazla kontrolörün işe gelmemesi olacak" dedi.
ABD'de hükümetin kapalı dolması dolayısıyla maaşlarını alamayıp ek iş yapmak zorunda kalan hava trafiği kontrolü görevlilerinin üzerindeki baskının azalması amacıyla ülkede 40 havalimanının uçuş kapasitesi yüzde 10 azaltılmıştı.