Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile Bakü’de bir araya geldi. Görüşmede Türkiye’nin, Pakistan’daki terör saldırıları ve Pakistan-Afganistan... 08.11.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Zafer Günü Töreni kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre, görüşmede Türkiye-Pakistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, iki ülke ilişkilerini ticaret, enerji ve savunma sanayii başta olmak üzere daha ileri taşımak için gayret gösterdiklerini ifade etti.Ateşkes ve istikrar mesajıErdoğan, Türkiye’nin, Pakistan’daki terör saldırıları ve Pakistan-Afganistan gerilimini yakından takip ettiğini belirterek, iki ülke arasında sağlanan ateşkesin sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, taraflar arasında Türkiye’nin ev sahipliğinde yürütülen görüşmelerin kalıcı istikrarla sonuçlanmasını arzu ettiklerini ve sürece katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.Gazze vurgusuErdoğan, Gazze’de sağlanan ateşkesin korunmasının önemine işaret ederek, konunun Birleşmiş Milletler zemininde takibinin gerekliliğini özellikle dile getirdi.

