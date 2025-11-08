https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/cinden-ucak-gemisi-fujiana-iliskin-aciklama-provokasyon-degil-1100834891.html
Çin'den uçak gemisi Fujian'a ilişkin açıklama: 'Provokasyon değil'
08.11.2025
Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması Sözcüsü Leng Guowei, Çin’in silah geliştirme ve modernizasyon çabalarının herhangi bir ülkeyi hedef almadığını ve diğerleri için bir tehdit oluşturmadığını vurguladı.
Çin’in üçüncü uçak gemisi olan Fujian, 5 Kasım’da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in katıldığı törende hizmete alınmıştı. Fujian, elektromanyetik mancınık sistemiyle donatılmış ilk Çin uçak gemisi olma özelliğini taşıyor.
Leng, Fujian’ın yakın zamanda tamamen gemi konuşlu uçaklarla donatılacağını belirterek Çin’in gelecekteki uçak gemisi geliştirme programının ulusal savunma ihtiyaçları doğrultusunda şekilleneceğini ifade etti.
2025 yılının Eylül ayında Çin Donanması, Fujian’dan elektromanyetik mancınık kullanılarak J-15T ve J-35 savaş uçakları ile KJ-600 erken uyarı uçağının başarılı şekilde fırlatıldığı tatbikatların gerçekleştirildiğini duyurmuştu.
Haziran 2022’de denize indirilen Fujian, geçen yıl Kasım ayında bağlama testlerini tamamlamıştı. Çin’in ikinci uçak gemisi Shandong ise Kasım 2019’da donanmaya teslim edilmişti.
Çin’in ilk uçak gemisi Liaoning ise 1998’de Ukrayna’dan satın alınan yarım kalmış Sovyet uçak gemisi Varyag’ın dönüştürülmesiyle elde edilmişti. İlk deniz denemeleri 2011’de yaplmış ve gemi Eylül 2012’de Çin Donanması’nda hizmete girmişti.