Çin, yeni uçak gemisini hizmete aldı: ABD ile deniz rekabeti kızışıyor

Çin, en gelişmiş uçak gemisi olan Fujian’ı resmen donanma hizmetine aldı. Devlet medyasının bildirdiğine göre, geminin göreve başlaması Çin lideri Şi Cinping’in katıldığı görkemli bir törenin ardından duyuruldu.
Çin, en gelişmiş uçak gemisi olan Fujian’ı resmen donanma hizmetine aldı. Devlet medyasının bildirdiğine göre, geminin göreve başlaması Çin lideri Şi Cinping’in katıldığı görkemli bir törenin ardından duyuruldu.
Fujian, ülkenin üçüncü uçak gemisi olma özelliğini taşıyor ve elektromanyetik mancınık sistemleriyle donatılı.
Bu sistem, savaş uçaklarının daha yüksek hızda kalkış yapmasına olanak tanıyor.
Çin’in donanma kapasitesindeki bu adım, uzmanlara göre Pekin’in son yıllarda hızla büyüyen deniz gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.
ABD ile rekabet kızışıyor
Yeni gemi, Pekin'in askeri modernleşme çabalarının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. ABD, benzer elektromanyetik fırlatma sistemine sahip uçak gemisine sahip tek diğer ülke konumunda.
Devlet medyası, Fujian’ın Çin donanmasının gelişiminde 'büyük bir dönüm noktası' olduğunu söyledi.. Yerli üretim geminin düz uçuş güvertesi, üç farklı tipte savaş uçağının kalkışına imkan tanıyor. Ayrıca daha ağır silah ve yakıt yükleriyle uzun menzilli saldırılar gerçekleştirebiliyor.
Güneydeki Hainan eyaletinde çarşamba günü düzenlenen tören sırasında Şi Cinping, geminin güvertesini gezerek performans özellikleri hakkında bilgi aldı. Çin medyası, elektromanyetik fırlatma teknolojisinin kullanılmasına 'bizzat Şi’nin karar verdiğini' aktardı.
Törende denizciler, gemi güvertesi boyunca sıralanarak “Partinin emirlerini takip et, savaşı kazan, iyi disiplini koru” sloganlarıyla selam verdi.
Fujian, Çin’in ilk iki uçak gemisi Liaoning ve Shandong Rusya tarafından inşa edilmişti.
Uzmanlar, Fujian’ın hizmete girmesinin, Pekin ile Washington arasındaki Pasifik’teki deniz üstünlüğü rekabetini daha da artıracağı görüşünde.