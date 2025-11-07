https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/cin-yeni-ucak-gemisini-hizmete-aldi-abd-ile-deniz-rekabeti-kizisiyor-1100815756.html

Çin, yeni uçak gemisini hizmete aldı: ABD ile deniz rekabeti kızışıyor

Çin, yeni uçak gemisini hizmete aldı: ABD ile deniz rekabeti kızışıyor

Sputnik Türkiye

Çin, en gelişmiş uçak gemisi olan Fujian’ı resmen donanma hizmetine aldı. Devlet medyasının bildirdiğine göre, geminin göreve başlaması Çin lideri Şi Cinping’in katıldığı görkemli bir törenin ardından duyuruldu.

2025-11-07T12:31+0300

2025-11-07T12:31+0300

2025-11-07T12:31+0300

dünya

çin

abd

fujian

asya & pasifik

şi cinping

liaoning

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/07/1100815601_262:0:763:282_1920x0_80_0_0_f75e8ea30fe7a1c64fd7945fafc17a16.jpg

Fujian, ülkenin üçüncü uçak gemisi olma özelliğini taşıyor ve elektromanyetik mancınık sistemleriyle donatılı. Bu sistem, savaş uçaklarının daha yüksek hızda kalkış yapmasına olanak tanıyor.Çin’in donanma kapasitesindeki bu adım, uzmanlara göre Pekin’in son yıllarda hızla büyüyen deniz gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. ABD ile rekabet kızışıyorYeni gemi, Pekin'in askeri modernleşme çabalarının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. ABD, benzer elektromanyetik fırlatma sistemine sahip uçak gemisine sahip tek diğer ülke konumunda.Devlet medyası, Fujian’ın Çin donanmasının gelişiminde 'büyük bir dönüm noktası' olduğunu söyledi.. Yerli üretim geminin düz uçuş güvertesi, üç farklı tipte savaş uçağının kalkışına imkan tanıyor. Ayrıca daha ağır silah ve yakıt yükleriyle uzun menzilli saldırılar gerçekleştirebiliyor.'Şi, bizzat karar verdi' Güneydeki Hainan eyaletinde çarşamba günü düzenlenen tören sırasında Şi Cinping, geminin güvertesini gezerek performans özellikleri hakkında bilgi aldı. Çin medyası, elektromanyetik fırlatma teknolojisinin kullanılmasına 'bizzat Şi’nin karar verdiğini' aktardı.Törende denizciler, gemi güvertesi boyunca sıralanarak “Partinin emirlerini takip et, savaşı kazan, iyi disiplini koru” sloganlarıyla selam verdi.Uzmanlar, Fujian’ın hizmete girmesinin, Pekin ile Washington arasındaki Pasifik’teki deniz üstünlüğü rekabetini daha da artıracağı görüşünde.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/burevestnik-fuzesi-ve-poseidon-insansiz-sualti-araci-putinin-batiya-verdigi-onemli-bir-mesaj-1100769037.html

çin

abd

fujian

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fujian, çin, uçak gemisi, abd, rekabet, pasifik, çin-abd haberleri, çin haberleri, son dakika, son dakika haberleri, savunma sanayii haberleri