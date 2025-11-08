Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/ataturkun-dogdugu-ev-yeniden-aciliyor-selanikte-binden-fazla-eser-sergilenecek-1100833765.html
Atatürk’ün doğduğu ev yeniden açılıyor: Selanik’te binden fazla eser sergilenecek
Atatürk’ün doğduğu ev yeniden açılıyor: Selanik’te binden fazla eser sergilenecek
Selanik’teki Atatürk Evi, kapsamlı bir restorasyonun ardından yeniden kapılarını açıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TİKA iş birliğiyle yürütülen projede... 08.11.2025, Sputnik Türkiye
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1881 yılında doğduğu Selanik’teki Atatürk Evi, uzun süredir devam eden restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açılmaya hazırlanıyor.Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde yürütülen Selanik Atatürk Evi Restorasyon ve Teşhir-Tanzim Projesi, Ata’nın vefatının 87’nci yıl dönümünde tamamlandı.Restorasyonla birlikte ev, yalnızca bir müze değil, Türkiye’nin tarihsel belleğini yaşatan bir kültürel diplomasi merkezi haline getirildi.Bakan Ersoy: “Atatürk Evi ortak kültürel mirasımıza işık tutacak”Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ata’mızın kıymetli mirasına sahip çıkan anlamlı bir açılışı gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.Ersoy, “Atatürk Evi artık sadece bir müze değil; milletimizin hafızasını yaşatan bir Türk Evi konseptiyle hizmet verecek” dedi.Bakan, proje kapsamında 1953’teki özgün düzenin korunduğunu belirterek, “1.000’in üzerinde eser, belge ve kitap titizlikle yenilendi ve yeniden Selanik’e taşındı” ifadelerini kullandı.1953’teki özgün haline kavuştuTİKA koordinasyonunda yürütülen restorasyonla 315 metrekarelik üç katlı yapı, Atatürk’ün çocukluk yıllarına tanıklık eden özgün formuna geri döndü. Tüm ahşap imalatlar birebir yenilenirken, elektrik tesisatı baştan sona değiştirildi, sandık odası ve hamam eski hâline uygun biçimde yeniden düzenlendi.Bahçede yer alan Ali Rıza Efendi’nin diktiği nar ağacı korunarak yenilendi; duvar ve taş döşemeleri de tarihî dokuya uygun şekilde restore edildi.1000’den fazla eser yeniden Selanik’teRestorasyonun en önemli ayağını, eserlerin yenilenmesi ve taşınması oluşturdu.Ankara Cumhuriyet Müzesi, Edirne ve Kırşehir müzelerinin koleksiyonlarında yer alan 1.000’in üzerindeki eser, Ankara Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı’nda onarıldı.14 eser, 1 Cumhurbaşkanlığı Mührü replikası, 50 demirbaş eşya ve 1.005 kitap, diplomatik kargoyla Selanik’e gönderilerek yeni müze düzeninde yerini aldı.Yeni müze konsepti: Bir Türk eviYapı, yeniden tasarlanan sergileme düzeniyle artık ziyaretçilere “Bir Türk Evi” atmosferi sunacak.Sergilenecek objeler arasında 1878 tarihli tapu belgeleri, Ali Rıza Efendi’nin terekesi, Afet İnan’ın çizimleri ve Selanik Askerî Rüştiyesi fotoğrafları da bulunuyor.Açılış 9 Kasım’da Bakan Ersoy’un katılımıylaSelanik Atatürk Evi, 9 Kasım 2025’te Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla resmen ziyarete açılacak.Tarihî yapı, Türk-Yunan dostluğunun simgesi olmasının yanı sıra, Türkiye’nin uluslararası kültürel diplomasi mirasının da önemli bir temsilcisi olacak.
Atatürk’ün doğduğu ev yeniden açılıyor: Selanik’te binden fazla eser sergilenecek

12:52 08.11.2025 (güncellendi: 12:55 08.11.2025)
Selanik’teki Atatürk Evi, kapsamlı bir restorasyonun ardından yeniden kapılarını açıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TİKA iş birliğiyle yürütülen projede, 1000’den fazla eser yenilenerek Selanik’e taşındı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, “Bu ev artık bir kültürel diplomasi merkezi olacak” dedi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1881 yılında doğduğu Selanik’teki Atatürk Evi, uzun süredir devam eden restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açılmaya hazırlanıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde yürütülen Selanik Atatürk Evi Restorasyon ve Teşhir-Tanzim Projesi, Ata’nın vefatının 87’nci yıl dönümünde tamamlandı.
Restorasyonla birlikte ev, yalnızca bir müze değil, Türkiye’nin tarihsel belleğini yaşatan bir kültürel diplomasi merkezi haline getirildi.

Bakan Ersoy: “Atatürk Evi ortak kültürel mirasımıza işık tutacak”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ata’mızın kıymetli mirasına sahip çıkan anlamlı bir açılışı gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.
Ersoy, “Atatürk Evi artık sadece bir müze değil; milletimizin hafızasını yaşatan bir Türk Evi konseptiyle hizmet verecek” dedi.
Bakan, proje kapsamında 1953’teki özgün düzenin korunduğunu belirterek, “1.000’in üzerinde eser, belge ve kitap titizlikle yenilendi ve yeniden Selanik’e taşındı” ifadelerini kullandı.

1953’teki özgün haline kavuştu

TİKA koordinasyonunda yürütülen restorasyonla 315 metrekarelik üç katlı yapı, Atatürk’ün çocukluk yıllarına tanıklık eden özgün formuna geri döndü. Tüm ahşap imalatlar birebir yenilenirken, elektrik tesisatı baştan sona değiştirildi, sandık odası ve hamam eski hâline uygun biçimde yeniden düzenlendi.
Bahçede yer alan Ali Rıza Efendi’nin diktiği nar ağacı korunarak yenilendi; duvar ve taş döşemeleri de tarihî dokuya uygun şekilde restore edildi.

1000’den fazla eser yeniden Selanik’te

Restorasyonun en önemli ayağını, eserlerin yenilenmesi ve taşınması oluşturdu.
Ankara Cumhuriyet Müzesi, Edirne ve Kırşehir müzelerinin koleksiyonlarında yer alan 1.000’in üzerindeki eser, Ankara Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı’nda onarıldı.
14 eser, 1 Cumhurbaşkanlığı Mührü replikası, 50 demirbaş eşya ve 1.005 kitap, diplomatik kargoyla Selanik’e gönderilerek yeni müze düzeninde yerini aldı.

Yeni müze konsepti: Bir Türk evi

Yapı, yeniden tasarlanan sergileme düzeniyle artık ziyaretçilere “Bir Türk Evi” atmosferi sunacak.
Bodrum katında: “Evin Tarihçesi”
Orta katta: “Etnografik Sergi”
Üst katta: “Atatürk’ün Selanik Yılları” teması işlenecek.
Sergilenecek objeler arasında 1878 tarihli tapu belgeleri, Ali Rıza Efendi’nin terekesi, Afet İnan’ın çizimleri ve Selanik Askerî Rüştiyesi fotoğrafları da bulunuyor.

Açılış 9 Kasım’da Bakan Ersoy’un katılımıyla

Selanik Atatürk Evi, 9 Kasım 2025’te Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla resmen ziyarete açılacak.
Tarihî yapı, Türk-Yunan dostluğunun simgesi olmasının yanı sıra, Türkiye’nin uluslararası kültürel diplomasi mirasının da önemli bir temsilcisi olacak.
