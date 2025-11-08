https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/arnavutluk-lideri-rama-ab-rusya-ile-dogrudan-diyalog-kurmali-diyerek-konustu-dis-politika-abdye-1100837782.html
Arnavutluk lideri Rama, 'AB, Rusya ile doğrudan diyalog kurmalı' diyerek konuştu: 'Dış politika ABD’ye devredilmemeli'
Arnavutluk lideri Rama, 'AB, Rusya ile doğrudan diyalog kurmalı' diyerek konuştu: 'Dış politika ABD’ye devredilmemeli'
Sputnik Türkiye
Arnavutluk Başbakanı Rama, ABD’nin artık güvenilir bir ortak olmaktan çıktığını belirterek Avrupa Birliği’nin Rusya ile diyaloğa girmesi gerektiğini söyledi. 08.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-08T23:23+0300
2025-11-08T23:23+0300
2025-11-08T23:26+0300
poli̇ti̇ka
edi rama
rusya
abd
washington
avrupa birliği
ab
arnavutluk
stalin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/18/1060350893_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_635fac22e88578960944b806e1509f58.jpg
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya ile doğrudan diyalog kurması ve dış politikasını ABD’ye devretmemesi gerektiğini söyledi.Rama açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Ülkesinin Rusya ile ilişkilerine değinen ve bu ilişkilerin 'tarihsel gelişim süreci nedeniyle özel bir karaktere sahip olduğunu' belirten Rama, "Biz 1961 yılında Rusya ile ilişkilerimizi kestik, çünkü Sovyetler Birliği’nden farklı olarak kendi Stalinist yolumuzu sürdürmek istedik. Bu durum, halkımızın kolektif bilincinde Ruslara ve Rusya’ya karşı derin bir güvensizlik ve antipati duygusu oluşturdu. Bu nedenle demokratik geçişten sonraki 35 yıl içinde ne Rusya’ya devlet düzeyinde bir ziyaret gerçekleştirdik ne de Rusya devlet başkanlarından biri bizi ziyaret etti" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/afd-milletvekili-neuhof-elestirilere-ragmen-socideki-kongreye-katilacagim-1100837605.html
rusya
abd
washington
arnavutluk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/18/1060350893_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_f52d42b9dac3a290d51766584168e932.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
edi rama, rusya, abd, washington, avrupa birliği, ab, arnavutluk, stalin
edi rama, rusya, abd, washington, avrupa birliği, ab, arnavutluk, stalin
Arnavutluk lideri Rama, 'AB, Rusya ile doğrudan diyalog kurmalı' diyerek konuştu: 'Dış politika ABD’ye devredilmemeli'
23:23 08.11.2025 (güncellendi: 23:26 08.11.2025)
Arnavutluk Başbakanı Rama, ABD’nin artık güvenilir bir ortak olmaktan çıktığını belirterek Avrupa Birliği’nin Rusya ile diyaloğa girmesi gerektiğini söyledi.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya ile doğrudan diyalog kurması ve dış politikasını ABD’ye devretmemesi gerektiğini söyledi.
Rama açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Avrupa Birliği’ne gelince, ben AB’nin Rusya ile konuşması gerektiğine inanıyorum. Dış politikasını Washington’a devretmeye devam etmemeli. Sonuçta Rusya, Avrupa Birliği’nin komşusudur, ABD’nin değil. Ve komşularla konuşmak gerekir.
Ülkesinin Rusya ile ilişkilerine değinen ve bu ilişkilerin 'tarihsel gelişim süreci nedeniyle özel bir karaktere sahip olduğunu' belirten Rama, "Biz 1961 yılında Rusya ile ilişkilerimizi kestik, çünkü Sovyetler Birliği’nden farklı olarak kendi Stalinist yolumuzu sürdürmek istedik. Bu durum, halkımızın kolektif bilincinde Ruslara ve Rusya’ya karşı derin bir güvensizlik ve antipati duygusu oluşturdu. Bu nedenle demokratik geçişten sonraki 35 yıl içinde ne Rusya’ya devlet düzeyinde bir ziyaret gerçekleştirdik ne de Rusya devlet başkanlarından biri bizi ziyaret etti" dedi.