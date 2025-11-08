https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/arnavutluk-lideri-rama-ab-rusya-ile-dogrudan-diyalog-kurmali-diyerek-konustu-dis-politika-abdye-1100837782.html

Arnavutluk lideri Rama, 'AB, Rusya ile doğrudan diyalog kurmalı' diyerek konuştu: 'Dış politika ABD’ye devredilmemeli'

Arnavutluk lideri Rama, 'AB, Rusya ile doğrudan diyalog kurmalı' diyerek konuştu: 'Dış politika ABD’ye devredilmemeli'

Sputnik Türkiye

Arnavutluk Başbakanı Rama, ABD’nin artık güvenilir bir ortak olmaktan çıktığını belirterek Avrupa Birliği’nin Rusya ile diyaloğa girmesi gerektiğini söyledi. 08.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-08T23:23+0300

2025-11-08T23:23+0300

2025-11-08T23:26+0300

poli̇ti̇ka

edi rama

rusya

abd

washington

avrupa birliği

ab

arnavutluk

stalin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/18/1060350893_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_635fac22e88578960944b806e1509f58.jpg

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya ile doğrudan diyalog kurması ve dış politikasını ABD’ye devretmemesi gerektiğini söyledi.Rama açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Ülkesinin Rusya ile ilişkilerine değinen ve bu ilişkilerin 'tarihsel gelişim süreci nedeniyle özel bir karaktere sahip olduğunu' belirten Rama, "Biz 1961 yılında Rusya ile ilişkilerimizi kestik, çünkü Sovyetler Birliği’nden farklı olarak kendi Stalinist yolumuzu sürdürmek istedik. Bu durum, halkımızın kolektif bilincinde Ruslara ve Rusya’ya karşı derin bir güvensizlik ve antipati duygusu oluşturdu. Bu nedenle demokratik geçişten sonraki 35 yıl içinde ne Rusya’ya devlet düzeyinde bir ziyaret gerçekleştirdik ne de Rusya devlet başkanlarından biri bizi ziyaret etti" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/afd-milletvekili-neuhof-elestirilere-ragmen-socideki-kongreye-katilacagim-1100837605.html

rusya

abd

washington

arnavutluk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

edi rama, rusya, abd, washington, avrupa birliği, ab, arnavutluk, stalin