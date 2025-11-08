AfD milletvekili Neuhof: Eleştirilere rağmen Soçi’deki kongreye katılacağım

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/afd-milletvekili-neuhof-elestirilere-ragmen-socideki-kongreye-katilacagim-1100837605.html
Almanya için Alternatif (AfD) partisinden Avrupa Parlamentosu üyesi Hans Neuhof, Alman gazetesi Handelsblatt’a verdiği demeçte, tüm eleştirilere rağmen Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenecek uluslararası kongreye katılacağını ve orada bir konuşma yapacağını söyledi.Etkinliğin geniş bir uluslararası katılıma sahip olacağını belirten Neuhof, “Rusya Bilimler Akademisi Avrupa Enstitüsü tarafından düzenlenen, Avrupa Birliği ve BRICS ülkeleri arasındaki ilişkilerin geleceği konulu kongreye katılacağım ve orada bir sunum yapacağım” dedi.Neuhoff, kongreye BRICS’e üye ülkelerin tamamı ve AB'ye üyesi bazı ülkelerden katılımcıların beklendiğini belirterek, “BRICS'i görmezden gelmemiz gerektiğini düşünen Hristiyan Demokrat Birlik (CDU/CSU) blokundan siyasetçiler jeopolitikten hiçbir şey anlamıyorlar. Almanya ve Avrupa'yı müreffeh bir geleceğe değil, çıkmaza sürüklüyorlar” ifadelerini kullandı.CDU/CSU kanadından isimler ise AfD temsilcilerinin bu tür etkinliklere katılımını sert biçimde eleştirdi. Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Sekreteri Martin Huber, AfD’nin bu adımını “Moskova’nın çıkarlarına hizmet eden bir girişim” olarak nitelendirdi.Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Dış Politika Sözcüsü Roderich Kiesewetter ise bu tür ziyaretlerin Rusya tarafından ‘hibrit çatışma’ bağlamında propaganda amacıyla kullanılabileceğini iddia etti.
Almanya için Alternatif (AfD) partisinden Avrupa Parlamentosu üyesi Hans Neuhof, Alman gazetesi Handelsblatt'a verdiği demeçte, tüm eleştirilere rağmen Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenecek uluslararası kongreye katılacağını ve orada bir konuşma yapacağını söyledi.
Etkinliğin geniş bir uluslararası katılıma sahip olacağını belirten Neuhof, "Rusya Bilimler Akademisi Avrupa Enstitüsü tarafından düzenlenen, Avrupa Birliği ve BRICS ülkeleri arasındaki ilişkilerin geleceği konulu kongreye katılacağım ve orada bir sunum yapacağım" dedi.
Neuhoff, kongreye BRICS'e üye ülkelerin tamamı ve AB'ye üyesi bazı ülkelerden katılımcıların beklendiğini belirterek, "BRICS'i görmezden gelmemiz gerektiğini düşünen Hristiyan Demokrat Birlik (CDU/CSU) blokundan siyasetçiler jeopolitikten hiçbir şey anlamıyorlar. Almanya ve Avrupa'yı müreffeh bir geleceğe değil, çıkmaza sürüklüyorlar" ifadelerini kullandı.
CDU/CSU kanadından isimler ise AfD temsilcilerinin bu tür etkinliklere katılımını sert biçimde eleştirdi. Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Sekreteri Martin Huber, AfD'nin bu adımını "Moskova'nın çıkarlarına hizmet eden bir girişim" olarak nitelendirdi.
Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Dış Politika Sözcüsü Roderich Kiesewetter ise bu tür ziyaretlerin Rusya tarafından 'hibrit çatışma' bağlamında propaganda amacıyla kullanılabileceğini iddia etti.