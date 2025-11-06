https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/abdde-hukumet-kapanmasi-40-havalimaninda-ucus-kapasitesi-azaltildi-1100775639.html
ABD'de hükümet kapanması: 40 havalimanında uçuş kapasitesi azaltıldı
06.11.2025
ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hükümetin kapanması sonucu maaşlarını alamayan hava trafik kontrolörleri üzerindeki baskıyı azaltmak için, ülke genelinde 40 havalimanında uçuş kapasitesinin yüzde 10 oranında azaltılacağını açıkladı.Duffy, hükümetin kapanmasının, hava trafik personelinde ciddi mali ve psikolojik baskı yarattığını vurguladı. Birçok kontrolörün maaş alamadığı için ek iş yapmak zorunda kaldığını belirten Duffy, bunun personel sıkıntısı, gecikmeler ve iptallere yol açtığını söyledi.Federal Havacılık İdaresi (FAA) Yöneticisi Bryan Bedford da kararı doğrulayarak, “Kontrolörler üzerindeki baskıyı azaltmak için kapasitede yüzde 10’luk bir düşüş yapma kararı aldık” dedi.
