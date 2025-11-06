Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
ABD'de hükümet kapanması: 40 havalimanında uçuş kapasitesi azaltıldı
ABD'de hükümet kapanması: 40 havalimanında uçuş kapasitesi azaltıldı
ABD'de hükümet kapanması: 40 havalimanında uçuş kapasitesi azaltıldı
ABD'de hükümetin kapalı dolması dolayısıyla maaşlarını alamayıp ek iş yapmak zorunda kalan hava trafiği kontrolü görevlilerinin üzerindeki baskının azalması... 06.11.2025, Sputnik Türkiye
ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hükümetin kapanması sonucu maaşlarını alamayan hava trafik kontrolörleri üzerindeki baskıyı azaltmak için, ülke genelinde 40 havalimanında uçuş kapasitesinin yüzde 10 oranında azaltılacağını açıkladı.Duffy, hükümetin kapanmasının, hava trafik personelinde ciddi mali ve psikolojik baskı yarattığını vurguladı. Birçok kontrolörün maaş alamadığı için ek iş yapmak zorunda kaldığını belirten Duffy, bunun personel sıkıntısı, gecikmeler ve iptallere yol açtığını söyledi.Federal Havacılık İdaresi (FAA) Yöneticisi Bryan Bedford da kararı doğrulayarak, “Kontrolörler üzerindeki baskıyı azaltmak için kapasitede yüzde 10’luk bir düşüş yapma kararı aldık” dedi.
abd, abd federal havacılık i̇daresi (faa), federal hükümet, hükümet kapanması
abd, abd federal havacılık i̇daresi (faa), federal hükümet, hükümet kapanması

ABD'de hükümet kapanması: 40 havalimanında uçuş kapasitesi azaltıldı

ABD'de hükümetin kapalı dolması dolayısıyla maaşlarını alamayıp ek iş yapmak zorunda kalan hava trafiği kontrolü görevlilerinin üzerindeki baskının azalması amacıyla ülkede 40 havalimanının uçuş kapasitesi yüzde 10 azaltıldı.
ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hükümetin kapanması sonucu maaşlarını alamayan hava trafik kontrolörleri üzerindeki baskıyı azaltmak için, ülke genelinde 40 havalimanında uçuş kapasitesinin yüzde 10 oranında azaltılacağını açıkladı.
Duffy, hükümetin kapanmasının, hava trafik personelinde ciddi mali ve psikolojik baskı yarattığını vurguladı. Birçok kontrolörün maaş alamadığı için ek iş yapmak zorunda kaldığını belirten Duffy, bunun personel sıkıntısı, gecikmeler ve iptallere yol açtığını söyledi.
Federal Havacılık İdaresi (FAA) Yöneticisi Bryan Bedford da kararı doğrulayarak, “Kontrolörler üzerindeki baskıyı azaltmak için kapasitede yüzde 10’luk bir düşüş yapma kararı aldık” dedi.
