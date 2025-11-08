https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/abdde-kapanmanin-olumsuz-etkileri-suruyor-3-bin-200den-fazla-ucus-iptal-edildi-veya-gecikti-1100837342.html
ABD’de 'kapanmanın' olumsuz etkileri sürüyor: '3 bin 200’den fazla uçuş iptal edildi veya gecikti'
08.11.2025
22:21 08.11.2025 (güncellendi: 22:41 08.11.2025)
ABD yönetimi, hava trafik kontrolörlerinin yetersizliği ve hükümetin kapanması (shutdown) nedeniyle özel jetlere yönelik yeni uçuş kısıtlamaları getirmişti. Uçuş takip platformu olan FlightAware’in verilerine göre 8 Kasım'da ABD’de 3 bin 200’den fazla uçuşun iptal edildiği veya geciktiği kaydedildi.
ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Özel jetler için kısıtlamalar halihazırda yürürlükte. Yoğun hava trafiğine sahip havalimanlarında özel uçuşların sayısını azalttık. Özel uçaklar daha küçük havalimanlarına veya pistlere yönlendiriliyor, böylece meşgul hava trafik kontrolörleri ticari uçuşlara odaklanabiliyor" cümlelerini kaydetti.
Duffy ayrıca tıbbi tahliye uçakları, acil durumlarve emniyet birimleri tarafından kullanılan uçakların öncelikli olarak hizmet almaya devam edeceğini dile getirdi.
ABD’de yeni mali yıl 1 Ekim’de başlamıştı. Ancak Kongre bütçeyi onaylayamadığı için hükümetin çalışmaları durmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin geçici kapanma sürecini 'gereksiz programları sonlandırmak ve personel azaltımı yapmak için bir fırsat' olarak kullanabileceğini dile getirmişti. Trump, bütçenin kabul edilememesinin nedenini Demokratların tutumu; olduğunu dile getirmişti.
Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett 5 Ekim’de yaptığı açıklamada, hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi halinde haftalık 15 milyar dolarlık GSYİH kaybına ve işten çıkarmalara yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.