JD Vance: Kapanma artık saçmalıktan trajediye dönüştü
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance yaptığı açıklamada, tarihin en uzun federal kapanmasının ülke için bir trajediye dönüştüğünü ve yakında ABD ordusu ve ulusal güvenliğine 'büyük yük' getireceğini, ayrıca havacılık acil durumunun da ortaya çıkacağını belirtti.Vance sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Vance, federal hükümetin uzun süren kapanmasının ülke genelinde ciddi sonuçlar doğurduğunu vurgulayarak, durumun hem ulusal güvenliği hem de orduyu olumsuz etkileyeceğini, ayrıca havacılıkta kriz sinyallerinin görüldüğünü söyledi.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance yaptığı açıklamada, tarihin en uzun federal kapanmasının ülke için bir trajediye dönüştüğünü ve yakında ABD ordusu ve ulusal güvenliğine 'büyük yük' getireceğini, ayrıca havacılık acil durumunun da ortaya çıkacağını belirtti.
Vance sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Demokratların hükümetin kapanmasıyla ilgili yaptıkları gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir şey tüm bunlar yakında geliyor: Tüm Amerikalılar için önemli seyahat gecikmelerine yol açacak bir havacılık acil durumu. Muhtaç Amerikalılar için gıda kuponu ve diğer yardım programları tükeniyor. Ordumuz ve ulusal güvenliğimiz üzerinde büyük bir baskı var. Kapanma artık saçmalıktan trajediye dönüştü ve bu ulusal acil durumun sonuçları hükümeti açmayı reddeden her senatör ve kongre üyesinin omuzlarında olacak"