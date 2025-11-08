https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/500-bin-sosyal-konut-projesi-basvurulari-pazartesi-gunu-basliyor-1100834032.html

500 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları pazartesi günü başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 ilde hayata geçirilecek "Yüzyılın Konut Projesi" için başvuruların 10 Kasım Pazartesi günü başlayacağını...

Türkiye genelinde konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunan “Yüzyılın Konut Projesi” başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yürütülecek proje kapsamında 500 bin sosyal konutun yapılacağını duyurdu.Proje, “Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla 81 ilde eş zamanlı olarak uygulanacak. Başvurular, 10 Kasım Pazartesi günü itibarıyla alınmaya başlanacak.Bakan Kurum duyurdu: “Ev Sahibi Türkiye” başlıyorÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yüzyılın Konut Projesi’nde başvurular pazartesi günü başlıyor” ifadelerini kullandı.Kurum, projenin, dar ve orta gelirli vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olabilmesi için tasarlandığını belirtti.Başvurular;e-Devlet başvurularında kimlik sırasına göre sistemYoğunluk yaşanmaması amacıyla e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular belirli bir takvime göre alınacak.Banka şubelerinde yapılan başvurularda kimlik numarasına göre bir sınırlama uygulanmayacak.Şehit aileleri ve gazilerden ücret alınmayacakŞehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri projeye başvuru bedeli ödemeden yalnızca banka şubeleri aracılığıyla başvuru yapabilecek.e-Devlet başvuruları 18 Aralık’ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık’ta sona erecek.Kampanya Cumhuriyet'in 100. yılına damga vuracak“Yüzyılın Konut Projesi”, hem konut arzını artırmayı hem de barınma sorununa kalıcı çözüm getirmeyi hedefliyor. Proje, Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak başlatıldığı için, vatandaşlara tarihî ölçekte bir fırsat olarak değerlendiriliyor.TOKİ, daha önceki sosyal konut projelerinde olduğu gibi bu projede de yerel istihdamı artıracak, inşaat sektörüne yeni bir ivme kazandıracak.Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.

