Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/18-milyonluk-porsche-cayir-cayir-yandi-kapilar-kilitlendi-is-insani-olumden-dondu-1100834340.html
18 milyonluk Porsche cayır cayır yandı: Kapılar kilitlendi, i̇ş i̇nsanı ölümden döndü
18 milyonluk Porsche cayır cayır yandı: Kapılar kilitlendi, i̇ş i̇nsanı ölümden döndü
Sputnik Türkiye
İzmir’de 18 milyon liralık Porsche otomobiliyle seyir halindeyken çıkan yangında kapılar kilitlenince araçta mahsur kalan iş insanı T.G., ölümden döndü. Acil... 08.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-08T15:19+0300
2025-11-08T15:19+0300
türki̇ye
porsche
tl
çeşme
i̇zmir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101737/36/1017373658_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_1474311d1065b205ba69c25056f5cec1.jpg
İzmir’de iş insanı T.G., oğlunun doğum günü kutlamasına gitmek için Çeşme otoyoluna çıktığında hayatının en korkunç anlarını yaşadı.Yaklaşık 6 ay önce 18 milyon TL’ye satın aldığı Porsche Taycan marka otomobilinden dumanlar yükseldiğini fark eden T.G., aracını yol kenarına çekti. Ancak o andan sonra kabus başladı.Araç, henüz nedeni bilinmeyen bir arıza sonucu otomatik olarak kapılarını kilitledi. İçeride mahsur kalan sürücü, alevlerin yükselmesiyle paniğe kapıldı.Kapılar açılmadı, alevler aracı sardıT.G., ilk anda mekanik kapı kollarını denedi ancak hiçbirinin çalışmadığını fark etti.Kısa süre içinde alevler büyürken sürücü, yoğun duman nedeniyle nefes almakta zorlandı. Şans eseri, aracın dijital ekranında bulunan acil kilit açma tuşunu fark etti. Bu sayede kapıyı açarak dışarı çıkmayı başardı.Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.Nakit paralar da alevlere teslim olduİş insanı T.G., o sırada aracında, kısa süre önce yapılan bir otomobil satışından elde ettiği yüksek miktarda nakit parayı taşıyordu.Paraların bir kısmını kurtarmayı başarsa da, büyük bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi.İtfaiye: 'Üretim hatası'Yangın sonrası araç, T.G.’nin satın aldığı yetkili servise çekildi.İtfaiye raporunda, yangının araçtaki üretim hatasından kaynaklandığı belirtildi.Adli bilirkişi raporu da bu tespiti destekledi ve yangının aracın elektrik sistemindeki HVD (High Voltage Distribution) bileşeninden çıktığını ortaya koydu.Ancak üç ay sonra Türkiye’ye gelen Alman Porsche mühendisleri, yangının üretim hatasından kaynaklanmadığını savundu. Bu durum, iş insanını hukuki yola yöneltti.T.G. davayı yargıya taşıdıT.G., yaşadığı olay sonrası marka hakkında suç duyurusunda bulundu.Avukatı Harun Ümit Eren, olayın insan hayatını tehlikeye atan ciddi bir teknik kusur olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:“Müvekkilim yangın anında aracın içinde mahsur kaldı. Kapılar kilitlendi, sistem çalışmadı. Sol bacağı ve yüzü yandı. Dijital ekrandaki acil tuşu şans eseri fark etti. Eğer eşi ve çocukları da araçta olsaydı, sonuç çok daha vahim olabilirdi.”Markadan resmi açıklama gelmediAlman üretici Porsche cephesinden olaya ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.Bilirkişi raporundaki “üretim hatası” tespitiyle şirketin savunması arasındaki çelişki, tüketici güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.T.G.’nin avukatı, “Bu olay sadece maddi zarar değil, ölümle sonuçlanabilecek bir sistem arızası” diyerek davayı uluslararası alanda da takip edeceklerini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/ataturkun-dogdugu-ev-yeniden-aciliyor-selanikte-binden-fazla-eser-sergilenecek-1100833765.html
türki̇ye
çeşme
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101737/36/1017373658_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_1e4936182bd72eb7367f680a2a4a23a4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
porsche, tl, çeşme, i̇zmir
porsche, tl, çeşme, i̇zmir

18 milyonluk Porsche cayır cayır yandı: Kapılar kilitlendi, i̇ş i̇nsanı ölümden döndü

15:19 08.11.2025
© Sputnik / EVGENIYA NOVOZHENINASupercar 2015
Supercar 2015 - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2025
© Sputnik / EVGENIYA NOVOZHENINA
Abone ol
İzmir’de 18 milyon liralık Porsche otomobiliyle seyir halindeyken çıkan yangında kapılar kilitlenince araçta mahsur kalan iş insanı T.G., ölümden döndü. Acil kilit tuşunu tesadüfen bularak dışarı çıkmayı başaran T.G., yaralı kurtuldu. İtfaiye raporu “üretim hatası” derken, marka iddiaları reddetti.
İzmir’de iş insanı T.G., oğlunun doğum günü kutlamasına gitmek için Çeşme otoyoluna çıktığında hayatının en korkunç anlarını yaşadı.
Yaklaşık 6 ay önce 18 milyon TL’ye satın aldığı Porsche Taycan marka otomobilinden dumanlar yükseldiğini fark eden T.G., aracını yol kenarına çekti. Ancak o andan sonra kabus başladı.
Araç, henüz nedeni bilinmeyen bir arıza sonucu otomatik olarak kapılarını kilitledi. İçeride mahsur kalan sürücü, alevlerin yükselmesiyle paniğe kapıldı.

Kapılar açılmadı, alevler aracı sardı

T.G., ilk anda mekanik kapı kollarını denedi ancak hiçbirinin çalışmadığını fark etti.
Kısa süre içinde alevler büyürken sürücü, yoğun duman nedeniyle nefes almakta zorlandı. Şans eseri, aracın dijital ekranında bulunan acil kilit açma tuşunu fark etti. Bu sayede kapıyı açarak dışarı çıkmayı başardı.
Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

Nakit paralar da alevlere teslim oldu

İş insanı T.G., o sırada aracında, kısa süre önce yapılan bir otomobil satışından elde ettiği yüksek miktarda nakit parayı taşıyordu.
Paraların bir kısmını kurtarmayı başarsa da, büyük bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye: 'Üretim hatası'

Yangın sonrası araç, T.G.’nin satın aldığı yetkili servise çekildi.
İtfaiye raporunda, yangının araçtaki üretim hatasından kaynaklandığı belirtildi.
Adli bilirkişi raporu da bu tespiti destekledi ve yangının aracın elektrik sistemindeki HVD (High Voltage Distribution) bileşeninden çıktığını ortaya koydu.
Ancak üç ay sonra Türkiye’ye gelen Alman Porsche mühendisleri, yangının üretim hatasından kaynaklanmadığını savundu. Bu durum, iş insanını hukuki yola yöneltti.

T.G. davayı yargıya taşıdı

T.G., yaşadığı olay sonrası marka hakkında suç duyurusunda bulundu.
Avukatı Harun Ümit Eren, olayın insan hayatını tehlikeye atan ciddi bir teknik kusur olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:
“Müvekkilim yangın anında aracın içinde mahsur kaldı. Kapılar kilitlendi, sistem çalışmadı. Sol bacağı ve yüzü yandı. Dijital ekrandaki acil tuşu şans eseri fark etti. Eğer eşi ve çocukları da araçta olsaydı, sonuç çok daha vahim olabilirdi.”

Markadan resmi açıklama gelmedi

Alman üretici Porsche cephesinden olaya ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.
Bilirkişi raporundaki “üretim hatası” tespitiyle şirketin savunması arasındaki çelişki, tüketici güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.
T.G.’nin avukatı, “Bu olay sadece maddi zarar değil, ölümle sonuçlanabilecek bir sistem arızası” diyerek davayı uluslararası alanda da takip edeceklerini açıkladı.
Selanik'teki Atatürk evi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2025
TÜRKİYE
Atatürk’ün doğduğu ev yeniden açılıyor: Selanik’te binden fazla eser sergilenecek
12:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала