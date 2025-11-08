https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/18-milyonluk-porsche-cayir-cayir-yandi-kapilar-kilitlendi-is-insani-olumden-dondu-1100834340.html

18 milyonluk Porsche cayır cayır yandı: Kapılar kilitlendi, i̇ş i̇nsanı ölümden döndü

İzmir’de iş insanı T.G., oğlunun doğum günü kutlamasına gitmek için Çeşme otoyoluna çıktığında hayatının en korkunç anlarını yaşadı.Yaklaşık 6 ay önce 18 milyon TL’ye satın aldığı Porsche Taycan marka otomobilinden dumanlar yükseldiğini fark eden T.G., aracını yol kenarına çekti. Ancak o andan sonra kabus başladı.Araç, henüz nedeni bilinmeyen bir arıza sonucu otomatik olarak kapılarını kilitledi. İçeride mahsur kalan sürücü, alevlerin yükselmesiyle paniğe kapıldı.Kapılar açılmadı, alevler aracı sardıT.G., ilk anda mekanik kapı kollarını denedi ancak hiçbirinin çalışmadığını fark etti.Kısa süre içinde alevler büyürken sürücü, yoğun duman nedeniyle nefes almakta zorlandı. Şans eseri, aracın dijital ekranında bulunan acil kilit açma tuşunu fark etti. Bu sayede kapıyı açarak dışarı çıkmayı başardı.Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.Nakit paralar da alevlere teslim olduİş insanı T.G., o sırada aracında, kısa süre önce yapılan bir otomobil satışından elde ettiği yüksek miktarda nakit parayı taşıyordu.Paraların bir kısmını kurtarmayı başarsa da, büyük bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi.İtfaiye: 'Üretim hatası'Yangın sonrası araç, T.G.’nin satın aldığı yetkili servise çekildi.İtfaiye raporunda, yangının araçtaki üretim hatasından kaynaklandığı belirtildi.Adli bilirkişi raporu da bu tespiti destekledi ve yangının aracın elektrik sistemindeki HVD (High Voltage Distribution) bileşeninden çıktığını ortaya koydu.Ancak üç ay sonra Türkiye’ye gelen Alman Porsche mühendisleri, yangının üretim hatasından kaynaklanmadığını savundu. Bu durum, iş insanını hukuki yola yöneltti.T.G. davayı yargıya taşıdıT.G., yaşadığı olay sonrası marka hakkında suç duyurusunda bulundu.Avukatı Harun Ümit Eren, olayın insan hayatını tehlikeye atan ciddi bir teknik kusur olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:“Müvekkilim yangın anında aracın içinde mahsur kaldı. Kapılar kilitlendi, sistem çalışmadı. Sol bacağı ve yüzü yandı. Dijital ekrandaki acil tuşu şans eseri fark etti. Eğer eşi ve çocukları da araçta olsaydı, sonuç çok daha vahim olabilirdi.”Markadan resmi açıklama gelmediAlman üretici Porsche cephesinden olaya ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.Bilirkişi raporundaki “üretim hatası” tespitiyle şirketin savunması arasındaki çelişki, tüketici güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.T.G.’nin avukatı, “Bu olay sadece maddi zarar değil, ölümle sonuçlanabilecek bir sistem arızası” diyerek davayı uluslararası alanda da takip edeceklerini açıkladı.

